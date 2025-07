Aéreas vão aumentar em 23,3% a oferta de assentos domésticos para Belém durante a COP 30 Levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Aéreas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/07/2025 - 17h01 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h01 ) twitter

COP30: expansão da oferta para Belém (PA) William Alves

As empresas aéreas brasileiras vão ampliar em 23,3% a oferta de assentos domésticos para o aeroporto de Belém em novembro de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento visa atender a demanda da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense. O levantamento foi feito pela Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) com base em dados da ANAC em julho de 2025.

Para novembro de 2025, as companhias aéreas estão ofertando 245.751 assentos para Belém contra os 199.339 disponibilizados no mesmo mês do ano passado. Para isso, as empresas vão operar aeronaves com maior capacidade.

Já a oferta de voos domésticos programados para Belém vai crescer aproximadamente 19% durante o mês de novembro. A expectativa é que a movimentação no aeroporto da capital paraense passe de 1.174 para 1.395 voos na comparação entre novembro de 2024 e 2025. No mercado internacional, as empresas associadas à Abear elevaram o número de voos de 22 para 31, e o total de assentos de 3.888 para 5.610, uma alta de 44% em relação a 2024.

“Todos os brasileiros que quiserem vir para a COP-30 serão bem recebidos e terão voos para vir para Belém, assim como os passageiros do exterior e conferencistas. Nós teremos mais de 40 mil novos assentos disponíveis a partir das companhias aéreas que compõem a ABEAR, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“A expansão da oferta para Belém mostra o compromisso das empresas aéreas com a agenda da transição energética e o reconhecimento do papel estratégico do Brasil no debate global sobre clima e sustentabilidade. Um dos pilares da atuação da Abear é a defesa de políticas que promovam a descarbonização da indústria da aviação. Nesse sentido, as empresas estão adotando diversas iniciativas para reduzir as emissões de carbono do setor aéreo, como aeronaves, rotas e operações mais eficientes, uso de novas tecnologias e a transição para o SAF [Combustível Sustentável de Aviação]”, afirmou Juliano Noman, presidente da Abear.

Além de anunciar novos destinos a partir de Belém, as companhias incrementaram as rotas domésticas regulares com voos adicionais, ampliando as frequências semanais para a capital do Pará. A oferta de voos de Belém para outras cidades da região Norte também cresceu, garantindo a conectividade aérea durante a realização da COP30.

