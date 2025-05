Aeroporto Afonso Pena é eleito o melhor do país em sua categoria Reconhecimento do “Prêmio Aviação + Brasil” destaca a excelência do terminal paranaense na experiência do passageiro e na eficiência operacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/05/2025 - 16h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h23 ) twitter

Afonso Pena: melhor do Brasil na categoria "Aeroporto com movimentação entre 5 e 10 milhões de passageiros" Divulgação Motiva

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, administrado pela Motiva (novo nome do antigo Grupo CCR), foi reconhecido como o melhor do Brasil na categoria “Aeroporto com movimentação entre 5 e 10 milhões de passageiros” no Prêmio Aviação + Brasil 2025. Promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, a premiação é o principal reconhecimento à qualidade dos serviços prestados no setor aéreo nacional.

A escolha teve como base os resultados da Pesquisa de Satisfação dos Passageiros e os índices de pontualidade das operações, medindo a experiência do passageiro em todas as etapas da viagem, do check-in ao desembarque. A cerimônia de entrega ocorreu na noite desta terça-feira (27), em Brasília.

“A conquista deste prêmio é o resultado do compromisso diário das nossas equipes com a excelência no atendimento e na operação aeroportuária. É uma vitória construída com profissionalismo, escuta ativa e respeito a cada passageiro”, afirmou Marcius Moreno, Diretor de Operações da Motiva Aeroportos.

Para Éden Pisani Jr., Gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, o reconhecimento reforça o papel do terminal como protagonista do desenvolvimento do Estado. “Esse prêmio é um orgulho para todo o Paraná. Reflete o esforço conjunto de quem trabalha aqui e valoriza o aeroporto como porta de entrada para negócios, turismo e conexões humanas.”

‌



Nesta edição, o Prêmio Aviação + Brasil contou com a parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do grupo Brasil Export.

Sobre o Aeroporto

‌



O Aeroporto Internacional Afonso Pena está localizado em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Registra média de 160 pousos e decolagens por dia, totalizando 4.800 operações por mês, aproximadamente. Em 2024, o terminal transportou mais de 5,5 milhões de passageiros. Atualmente, conta com mais de 60 pontos comerciais ativos e oferece voos para 22 destinos, distribuídos em 7 estados brasileiros e 5 países da América Latina.

‌



