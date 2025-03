Aeroporto Afonso Pena fortalece conexão aérea estadual com novo voo para Guarapuava Voo inaugural foi realizado nesta segunda-feira (10), operado pela Azul, completando cinco conexões estaduais a partir do aeroporto localizado na Região Metropolitana de Curitiba Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/03/2025 - 17h03 (Atualizado em 10/03/2025 - 17h03 ) twitter

Aeroporto Afonso Pena: novo voo para Guarapuava Divulgação

O Aeroporto Internacional Afonso Pena inaugurou, nesta segunda-feira (10), a nova rota que conecta a capital paranaense ao município de Guarapuava, no Paraná. A nova operação é realizada pela companhia Azul, que espera movimentar cerca de 1.000 passageiros por mês nos primeiros meses, com expectativa de aumento na demanda ao longo do ano.

Serão quatro frequências semanais (segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e domingos), com saída de Curitiba para Guarapuava sempre às 13h e previsão de chegada às 14h15. Já a partida de Guarapuava rumo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena ocorre às 14h50, com chegada prevista para às 15h55.

Com isso, o Aeroporto Internacional Afonso Pena fortalece a conexão aérea com os maiores municípios do Paraná, contribuindo para o turismo regional e o desenvolvimento econômico. Além de Guarapuava, o maior aeroporto do Estado tem voos diretos para outros quatro municípios paranaenses: Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Cascavel.

‌



Para o gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena, Eden Pisani Junior, essa integração traz muitos benefícios para a conectividade do estado:

“Essa nova operação não apenas aprimora a conectividade regional, mas também impulsiona o turismo e o agronegócio, setores vitais para a economia paranaense. Guarapuava, com sua forte vocação agrícola e como centro regional de serviços e comércio, agora está mais próxima de Curitiba, um polo econômico e logístico de grande relevância. Ao promovermos essa integração, fortalecemos as relações comerciais, facilitamos novos negócios e contribuímos para a geração de empregos e renda em nossa região. O Aeroporto Internacional Afonso Pena reafirma seu compromisso em ser um facilitador do desenvolvimento, proporcionando infraestrutura de qualidade e serviços eficientes para todos os usuários”, afirma o gestor.

