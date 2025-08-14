Aeroporto da Pampulha sedia evento inédito de aviação em setembro Aviation XP chega à capital mineira pela primeira vez; objetivo é reunir empresas e profissionais da aviação para trocarem experiência e gerarem negócios Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2025 - 02h05 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h05 ) twitter

Aviation XP chega à capital mineira pela primeira vez Divulgação Aviation XP

Belo Horizonte sediará nos dias 18 e 19 de setembro (quarta e quinta-feira) a primeira edição do Aviation XP, reunindo no Aeroporto da Pampulha fabricantes, operadores, prestadores de serviço e empresas que vão levar algumas das principais novidades do universo da aviação executiva. Entre as empresas já confirmadas estão Timbro, Líder, Avanti, Black Táxi Aéreo, Aviation Parts, GDI Aviação, entre outras. O evento é organizado pela G2C Events, que também promove o único evento de asas rotativas da América Latina.

“Estamos muito contentes em levar para Minas Gerais pela primeira vez palestras e discussões profundas sobre sustentabilidade e novas tecnologias. O evento também proporciona um ambiente selecionado para networking de alto nível, fortalecendo conexões com os principais nomes da aviação geral”, explica Gledson Castro, diretor da G2C.

Consolidada como um dos principais encontros do setor aeronáutico no Brasil, a Aviation XP já possui um histórico de sucesso em diversas regiões do país, como a quinta edição no Centro-Oeste e forte presença no Nordeste e no Sul. Reconhecida por ser um ponto de encontro essencial para fabricantes e fornecedores, a Aviation XP, agora, leva sua proposta ao Sudeste, com sua primeira edição em Belo Horizonte. No evento, uma vasta gama de produtos e serviços é apresentada a potenciais clientes. Os convidados terão a chance exclusiva de conhecer modelos em exposição e, em alguns casos, participar de voos de demonstração.

A aviação em Minas Gerais

Minas Gerais tem se destacado nos setores de aviação geral, executiva e agrícola, com crescimento e investimento sólidos nos últimos anos. O Aeroporto da Pampulha, no coração da capital do estado, registrou mais de 27 mil operações de pousos e decolagens em 2023, refletindo a expansão da aviação executiva no estado. A frota de aeronaves agrícolas no estado cresceu 4% em 2024, com 104 aeronaves em operação, representando 3,8% da frota nacional.

Minas Gerais tem 67 aeroportos públicos, 199 privados, 146 helipontos, 7 empresas de táxi aéreo, 21 empresas de serviços aeroagrícolas e 55 oficinas de manutenção aeronáutica, de acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag).

