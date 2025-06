Aeroporto de Barretos amplia segurança operacional com homologação do PAPI Equipamento, do inglês, Precision Approach Path Indicator, atua como um auxílio visual de precisão para pilotos durante o procedimento de pouso Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 18h02 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h02 ) twitter

Homologação teve inspeção técnica do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) Divulgação

O Aeroporto de Barretos avançou ainda mais para garantir segurança e eficiência às suas operações. Isso foi possível com a homologação do PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator) na cabeceira 09. O equipamento, que atua como um auxílio visual de precisão para pilotos durante o procedimento de pouso, teve autorização concedida após inspeção técnica conduzida pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV).

Na prática, o PAPI permite que o comandante visualize com exatidão se a aeronave está no ângulo ideal de descida até a pista por meio de um sistema luminoso instalado lateralmente. Isso reduz os riscos de aproximações desalinhadas e amplia as margens de segurança operacional durante pousos, principalmente em situações de visibilidade reduzida. Com a homologação, o empreendimento eleva seus padrões de segurança, confiabilidade e eficiência.

Segundo João Paulo Neves, coordenador da ASP - Aeroportos Paulistas, a homologação do PAPI reforça o compromisso da gestão com a excelência operacional. “O investimento para a implantação do PAPI e, agora, sua homologação diante das autoridades competentes, representa benefícios diretos à segurança dos voos no Aeroporto de Barretos, especialmente em situações climáticas adversas. A homologação se soma a outras ações que temos implementado desde o início de nossa gestão e formam um conjunto estratégico para tornar o aeroporto ainda mais atrativo e viável. Nosso objetivo é oferecer uma infraestrutura compatível com as necessidades da aviação regional, beneficiando tanto as companhias aéreas quanto os passageiros”, afirma.

