Aeroporto de Brasília e GOL apresentam destinos e facilidades em evento para agentes de viagens Cerca de 80 operadores de turismo participaram de evento e treinamento para contribuir nas vendas de destinos e serviços a partir do terminal brasiliense Luiz Fara Monteiro 21/08/2025 - 07h00

Iniciativa reforça importância do relacionamento com os agentes de viagens Divulgação Inframerica

Na manhã desta quarta-feira (20), o Aeroporto de Brasília e a GOL Linhas Aéreas promoveram o “Embarque BSB por GOL”, um evento realizado para agentes de viagens, para apresentar os destinos operados pela companhia aérea, as facilidades oferecidas nos voos e os serviços encontrados no terminal aéreo brasiliense.

Cerca de 80 operadores de turismo participaram da iniciativa realizada no hotel Ibis Styles, próximo ao aeroporto, onde puderam conhecer mais de perto a conectividade do Aeroporto de Brasília e as vantagens da parceria com a GOL. A iniciativa reforça a importância do relacionamento com os agentes de viagens, responsáveis por impulsionar o turismo e fomentar a movimentação de passageiros.

A atividade foi marcada por apresentações dos destinos internacionais diretos da GOL. Alejandro Ramos da Embaixada do México falou sobre o destino Cancún. A Embratur também fez uma apresentação para os agentes sobre as possibilidades de vendas de Brasília. Estiveram presentes também representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e o Convention Bureau.

Esta troca de experiências e de informações, contribuem para o fomento do turismo tanto da capital federal quanto para diversos destinos no país e no exterior.

“Queremos que os agentes de viagens conheçam não apenas os destinos e produtos da GOL, mas também toda a estrutura e conveniência que o Aeroporto de Brasília oferece. Esse é um trabalho conjunto para fortalecer a malha aérea e ampliar as oportunidades de negócios”, destacou Caroline Nogueira, gerente de Cargas e Negócios Aéreos.

O Aeroporto de Brasília é o terceiro mais movimentado do país e um dos principais hubs doméstico e internacional da GOL, oferecendo conexões estratégicas para diversas regiões do Brasil e do mundo.

