Aeroporto de Brasília é reconhecido como referência nacional em segurança operacional Terminal recebe nota máxima em auditoria da ANAC sobre Resposta a Emergência Aeroportuária Luiz Fara Monteiro 12/08/2025 - 15h09

Preparo e a eficiência das equipes operacionais para atendimento a emergências aeronáuticas no terminal da capital Divulgação Inframerica

O Aeroporto de Brasília foi classificado com a nota “A” no Atestado de Capacidade Operacional (ACOP), na categoria TOPS REA (Testes Operacionais de Resposta a Emergência Aeroportuária) em auditoria realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Os testes foram realizados no mês de julho, e o resultado foi comunicado oficialmente no início de agosto.

A nota “A” representa um desempenho superior a 98% em respostas a emergências. A avaliação varia de A a D, sendo “A” atribuída a aeroportos com performance final entre 95% e 100%. Com este resultado o terminal brasiliense se torna referência nacional em segurança operacional e reforça o comprometimento da Inframerica, concessionária do aeroporto, com os mais altos padrões exigidos pela aviação civil.

Durante a avaliação, foram realizados testes operacionais simulando emergências aeronáuticas, como acidentes com aeronaves, evacuações, incêndios e atendimentos médicos de urgência, com foco no tempo de resposta, coordenação entre as equipes e uso adequado dos equipamentos.

Segundo João Paulo Barros, coordenador de Resposta à Emergência da Inframerica, o resultado reforça a importância dos investimentos contínuos em capacitação, do planejamento operacional e da prontidão das equipes para atuar em situações críticas com segurança e eficiência. “Seguimos a risca todos os protocolos de emergência e mantemos um treinamento contínuo com nossas equipes que além dos bombeiros, contam com um backoffice operacional e com parceria da Torre de Controle, para manter a comunicação e o alinhamento para atender de prontidão qualquer acionamento emergencial do aeroporto”, destaca.

‌



Os treinamentos contaram com a participação da equipe de bombeiros do aeródromo, do time médico de emergência e teve apoio do time de operações da concessionária, que demonstraram eficiência e agilidade no atendimento aos cenários simulados.

‌



