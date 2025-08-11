Aeroporto de Brasília fortalece sua posição como hub da LATAM, com a ampliação de voos e novos destinos nacionais Aeroporto da capital federal se consolida como um dos maiores centro de conexões do país, fortalecendo sua posição estratégica e qualidade operacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h01 ) twitter

Crescimento de 25% na oferta de assentos em voos domésticos com origem ou destino em Brasília Divulgação Inframerica

A Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, vem trabalhando para aumentar sua posição estratégica na malha aérea brasileira e ser um ponto importante de conexão de Norte a Sul do Brasil. O resultado disso, é um crescimento de 25% na oferta de assentos em voos domésticos com origem ou destino em Brasília até o final deste ano pela LATAM. O aumento reforça a posição da capital federal como um dos principais hubs da companhia no Brasil. A GOL também possui um hub doméstico e internacional instalado no Distrito Federal.

A partir deste mês até dezembro, o aeroporto amplia as opções de conectividade com o aumento de frequências em oito rotas operadas pela LATAM e a inclusão de dois novos destinos nacionais da companhia. Entre as novidades, destaca-se o início da operação da nova rota direta entre Brasília e Campinas (SP), com três voos diários. Já em outubro, a LATAM inaugura voos diários para Foz do Iguaçu (PR), sendo a única companhia aérea a operar o trecho sem escalas entre as cidades.

Com a inclusão da nova rota para Foz do Iguaçu e o aumento na oferta de voos da LATAM para outras capitais do Sul, a conectividade entre Brasília e a região será significativamente ampliada pela empresa aérea. A partir de agosto, a LATAM passará a contar com três voos diários para Porto Alegre e dois para Florianópolis. Já a partir de novembro, a companhia irá realizar três frequências diárias para Curitiba.

No segmento internacional, o Aeroporto de Brasília também registra avanços. Atualmente, a LATAM opera voos diários para Lima (Peru) e três voos semanais para Santiago (Chile), rota que durante esta alta temporada de inverno passou a ser operada diariamente até setembro, atendendo a demanda por destinos de neve na América do Sul.

‌



Com mais de 600 pousos e decolagens semanais no Distrito Federal, a LATAM conecta Brasília a 35 destinos nacionais e 2 internacionais. Essa rede fortalece a malha aérea e a integração entre todas as regiões do país a partir da capital federal. E essa expansão consolida o Aeroporto de Brasília como um dos principais centros de conexão da companhia no Brasil.

Destinos nacionais atendidos pela LATAM a partir de Brasília:

‌



Sul: Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Foz do Iguaçu

Sudeste: São Paulo (Congonhas), Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Belo Horizonte e Vitória

‌



Nordeste: Fortaleza, Salvador, Porto Seguro, Recife, São Luís, Imperatriz, Teresina, João Pessoa, Maceió, Aracaju e Natal

Centro-Oeste: Cuiabá, Goiânia, Campo Grande e Sinop

Norte: Manaus, Santarém, Belém, Macapá, Marabá, Porto Velho, Palmas, Rio Branco e Boa Vista

Destinos internacionais:

Lima (Peru) – voos diários

Santiago (Chile) – três voos semanais (voos diários durante a alta temporada de inverno, até setembro)

