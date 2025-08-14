Aeroporto de Brasília inaugura espaço multissensorial para acolher passageiros neurodivergentes A iniciativa integra o compromisso do aeroporto com a inclusão e acessibilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2025 - 02h10 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h10 ) twitter

Espaço multissensorial no Aeroporto de Brasília Divulgação Infraero

Em uma iniciativa voltada à inclusão e ao bem-estar de todos os passageiros, a Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, inaugurou hoje um espaço multissensorial projetado para oferecer conforto, acolhimento e tranquilidade a passageiros neurodivergentes, com atenção especial ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O novo ambiente está localizado na sala de embarque doméstica, entre os portões 21 e 22, e foi pensado para reduzir estímulos sensoriais e proporcionar um local de descanso antes do embarque ou durante uma conexão no terminal aéreo. A sala conta com iluminação suave, elementos táteis, recursos interativos, e uma área que reproduz o interior de uma aeronave, com poltronas e janela cenográfica. Essa simulação permite que o passageiro se familiarize com o ambiente interno de cabine e se prepare para a experiência de voo, ajudando a minimizar a ansiedade e desconforto. Além disso, o espaço permite que os passageiros possam regular seus estímulos sensoriais, contribuindo para uma experiência de viagem mais tranquila e positiva.

A sala foi desenvolvida pela equipe de arquitetura e obras da concessionária com base em estudos de neurodiversidade e acessibilidade, criando um espaço acolhedor para quem enfrenta desafios sensoriais em ambientes de alto estímulo, como aeroportos.

Além de ser um refúgio sensorial, o local também serve como ponto de apoio a passageiros com deficiências ocultas. O Aeroporto de Brasília é membro do programa internacional HD Sunflower, que utiliza o cordão de girassol como identificação discreta para pessoas com condições temporárias, crônicas ou deficiências invisíveis. Com esse símbolo, equipes treinadas oferecem atendimento empático e personalizado. O cordão pode ser retirado gratuitamente no balcão de informações, no piso de check-in, ou nas recepções das Salas VIPs, sem necessidade de apresentação de laudos ou comprovação da condição.

‌



Para atender especificamente passageiros com TEA, a concessionária criou o programa AUTItude. As equipes foram treinadas para oferecer apoio adequado. Nessa iniciativa, o passageiro pode solicitar gratuitamente no balcão de informações um kit contendo protetor auricular descartável, gibi e o cordão de girassol.

“A proposta do espaço é garantir que todos os passageiros, independentemente de suas condições, possam vivenciar a jornada aérea com dignidade, tranquilidade e autonomia”, afirma Rogério Coimbra, diretor comercial e de assuntos corporativos da Inframerica.

‌



A inauguração do espaço multissensorial do Aeroporto de Brasília marca mais um passo na construção de um terminal mais inclusivo, alinhado às melhores práticas internacionais, ampliando os recursos de atendimento inclusivo no terminal.

O espaço já está disponível ao público para todos os passageiros que necessitem de um ambiente mais tranquilo durante sua permanência no aeroporto da capital federal. O acesso é feito por meio de um interfone na entrada: basta acionar o botão para que um atendente autorize a entrada remotamente. O uso da sala é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades.

‌



Sobre o Espaço Multissensorial do Aeroporto de Brasília: Sala Multissensorial | Aeroporto Internacional de Brasília

Localização: Entre os portões 21 e 22, sala de embarque doméstica, no corredor de acesso à conexão internacional.

Horário de funcionamento: 24 horas

Acesso: Ao lado da porta de entrada há um interfone. Basta apertar o botão que um funcionário irá atender sua chamada e abrirá a porta de forma remota.

Capacidade: Até 7 pessoas simultaneamente.

Tempo de permanência: Livre, enquanto aguarda o voo.

Observação: É importante que passageiros menores de idade ou que necessitem de apoio, estejam sempre acompanhados de um responsável maior de idade.

O ambiente é acessível, monitorado por câmeras e aberto a todas as idades.

