Aeroporto de Brasília instala pontos de coleta de doações para desabrigados do Rio Grande do Sul Terminal está recebendo doações de alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de higiene pessoal e limpeza para levar aos desabrigados das fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto de Brasília: ponto de coleta para doações ao RS (Inframerica)

O Aeroporto de Brasília está recebendo doações de alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de higiene pessoal e limpeza para levar aos desabrigados das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os pontos de coleta estão sinalizados no terminal brasiliense e ficam no Balcão de Informações (piso de embarque) e saguão de desembarque, próximo às lojas de aluguel de veículos. As doações serão recebidas pelos funcionários do atendimento ao cliente 24h.

Todas os itens arrecadados serão entregues pela concessionária na Base Aérea de Brasília, e a Força Aérea Brasileira fará toda a logística para envio e entrega dos itens no Rio Grande do Sul.

Voos para o Rio Grande do Sul

O Aeroporto de Porto Alegre está fechado para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura, por conta das chuvas e das condições meteorológicas adversas. Todos os voos de Brasília para Porto Alegre estão suspensos por tempo indeterminado.

Publicidade

A Inframerica orienta os passageiros com viagens marcadas para a capital gaúcha para que entrem em contato com as companhias aéreas. As empresas estão flexibilizando as regras para remarcação e reembolso de passagens compradas para a região.

Informações

Publicidade

Recebimento de doações no Aeroporto de Brasília todos os dias, 24h

Balcão de Informações (piso de check-in);Saguão de desembarque (próximo às lojas de locadoras de veículos).

Publicidade