Aeroporto de Brasília renova certificação internacional de redução de emissão de carbono Programa internacional reconheceu mais uma vez os esforços da concessionária para reduzir as emissões de carbono e tornar a operação do terminal brasiliense mais sustentável Luiz Fara Monteiro 21/02/2025 - 16h11

Aeroporto de Brasília: redução das emissões de carbono Inframerica

O Conselho Internacional de Aeroportos para América Latina e Caribe (ACI-LAC) renovou o certificado do Aeroporto de Brasília no seu programa ACI Airport Carbon Accreditation (ACA). A certificação avalia e reconhece o esforço da Inframerica para gerenciar e reduzir as emissões de carbono no terminal brasiliense.

A ACI avalia e reconhece de forma independente os esforços dos aeroportos para gerenciar e reduzir suas emissões de carbono por meio de níveis de certificações. O terminal brasiliense foi classificado como nível 2 - redução.

A Inframerica vem trabalhando para tornar o aeroporto da capital do país ainda mais sustentável. Ao longo desses 12 anos de administração foram realizados investimentos importantes pela concessionária demonstrando maior responsabilidade ambiental nas operações do terminal brasiliense. Como a instalação de uma usina solar e a troca de lâmpadas por LED. Além disso, o terminal brasiliense foi o primeiro a desenvolver junto com a Engie, um sistema para manter as aeronaves ligadas em solo, utilizando energia limpa ao invés de combustíveis fósseis.

Todos esses esforços estão alinhados com as melhores práticas internacionais e recomendações da Organização de Aviação Civil Internacional. Assim, as medidas adotadas pela Inframerica contribuem para a redução do impacto do setor aéreo brasileiro no meio ambiente e na mudança do clima. A equipe de Meio Ambiente da Inframerica segue estudando novas tecnologias para redução de poluentes e tornar a operação de Brasília ainda mais sustentável.

