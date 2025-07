Aeroporto de Brasília se prepara para o mês de julho, alta temporada de inverno Expectativa é de aumento no fluxo de passageiros e reforço na malha aérea nacional e internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 17h30 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h30 ) twitter

Aeroporto de Brasília: companhias aéreas já anunciaram voos extras e aumento na frequência de rotas estratégicas Divulgação Inframerica

O Aeroporto de Brasília projeta um aumento no número de passageiros durante o mês de julho, período marcado pela alta temporada de inverno, impulsionada pelas férias escolares e pelo crescimento da procura por destinos turísticos, tanto no Brasil quanto no exterior.

Para atender a demanda, as companhias aéreas já anunciaram voos extras e aumento na frequência de rotas estratégicas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, Salvador, além de destinos internacionais como Miami, Cancún e Santiago.

O Aeroporto de Brasília é um dos principais hubs do país, com voos diretos para todas as capitais brasileiras e importante conexão entre as regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Com a alta temporada, a expectativa é de uma movimentação de cerca de 1,4 milhão de passageiros ao longo do mês e de aproximadamente 9,7 mil pousos e decolagens. Estão previstos 309 voos extras durante o mês, sendo 239 são voos domésticos e 70 internacionais.

A Inframerica, concessionária que administra o terminal, reforçou as equipes operacionais, de segurança e atendimento ao público. Também foram intensificadas ações de limpeza, garantindo mais conforto para os passageiros.

‌



“Julho é um dos períodos mais movimentados do ano. Estamos preparados para oferecer uma experiência segura e eficiente a todos que passam por Brasília, seja para embarque, desembarque ou conexão”, afirma Rogério Coimbra, diretor Comercial e de Assuntos Corporativos da concessionária. O executivo ainda informa que os viajantes contam com uma ampla variedade de opções comerciais no aeroporto, “Os passageiros têm à disposição uma ampla variedade de restaurantes, cafeterias, lojas de conveniência, farmácias, serviços e duty free. As opções comerciais e a diversidade de marcas presentes no terminal atendem a diferentes perfis de público, oferecendo mais comodidade e praticidade durante a viagem. Esses espaços estão distribuídos por todo o aeroporto e também são uma excelente alternativa para passar o tempo enquanto aguardam o embarque”, pontua.

Os voos nacionais mais procurados em julho são para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Já os voos para o exterior direto de Brasília são para: Lisboa, Panamá, Buenos Aires, Lima, Santiago, Miami, Orlando, Cancún e Bogotá.

‌



Aeroporto de Brasília amplia oferta de voos internacionais para a alta temporada de inverno

Para atender a demanda por viagens internacionais durante a alta temporada de inverno, o Aeroporto de Brasília contará com voos extras para três destinos muito procurados pelos brasileiros: Miami (EUA), Cancún (México) e Santiago (Chile). As operações adicionais, que complementam rotas já regulares no terminal, serão realizadas entre junho e setembro – período de férias escolares e de maior fluxo de passageiros.

‌



Santiago é especialmente procurada por turistas interessados na temporada de neve nos Andes. Já Miami, um dos destinos favoritos dos brasileiros durante o ano todo, tem a procura intensificada nas férias. Cancún, com seu clima quente e praias caribenhas, é ideal para quem deseja escapar do frio do hemisfério sul.

O reforço da malha aérea internacional reforça o papel estratégico do Aeroporto de Brasília como hub de conexões do centro do país, oferecendo opções diretas para destinos turísticos importantes nas Américas.

Detalhes dos voos extras:

• Miami (EUA) – GOL

A companhia reforçará sua operação com voos adicionais às segundas, terças e sextas-feiras, entre 12 de junho e 8 de agosto.

Voos diários já existentes permanecem operando normalmente.

Horário de partida de BSB: 22h50

Horário de chegada em BSB: 18h25

Tempo estimado de voo: 8 horas



• Cancún (México) – GOL

Além dos voos regulares às terças e sábados, a GOL adicionará uma nova frequência às quintas-feiras, entre 26 de junho e 14 de agosto.

Este é o único voo direto do Brasil para Cancún.

Horários de partida de BSB:

Terça-feira: 09h55



Sábado: 09h55



Extra (quinta-feira): 09h55

Tempo estimado de voo: 8 horas



• Santiago (Chile) – LATAM

Durante a temporada de inverno, a LATAM ampliará sua operação com voos diários entre 25 de junho a 1º de setembro.

Além dos voos regulares às terças, quintas e sábados, haverá reforço às segundas, quartas, sextas e domingos.

Horário de partida de BSB: 8h40

Tempo estimado de voo: 4 horas

“A ampliação da oferta de voos internacionais durante o inverno reforça o compromisso do Aeroporto de Brasília em oferecer mais conectividade, conforto e praticidade aos passageiros. É também um reflexo da confiança das companhias aéreas no potencial do nosso terminal”, destaca Coimbra.

