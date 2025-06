Aeroporto de Campina Grande recebe amantes da fotografia de aviação no Spotter Aena Participantes registraram fotografias de aeronaves numa área próxima à pista Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/06/2025 - 10h46 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h46 ) twitter

Evento reuniu cerca de 20 spotters especializados na captação de imagens da movimentação aérea @tthomas via Aena Brasil

Em pleno feriado de Corpus Christi e às vésperas do São João, o Aeroporto de Campina Grande recebeu pela primeira vez o Spotter Aena, evento totalmente dedicado aos amantes da fotografia de aviação. A Aena, operadora aeroportuária, reuniu cerca de 20 participantes no aeródromo campinense. Eles tiveram a oportunidade de realizar uma verdadeira imersão por diversas áreas, acompanhando o breifing diário de operações e passando pelos dois pátios – aviação geral e comercial –, Centro de Operações Aeroportuárias (COA), terminal de passageiros, sala de operações da Azul e, a parte mais aguardada, pista de pousos e decolagens.

Para o diretor do Aeroporto de Campina Grande, Luciano Rodrigues, o Spotter Aena conecta o aeródromo com um público muito especial, apaixonado por aviação e fotografia. “É uma satisfação poder trazê-los para o ambiente aeroportuário e mostrar o funcionamento da nossa operação, além de proporcionar a oportunidade de fotografarem aeronaves, pousos e decolagens tão de perto. Foi um dia muito gratificante para todos”, destaca. Ele acrescenta ainda que esse era um evento muito aguardado, não só pelos spotters, mas também pela concessionária.

O Spotter Aena durou toda a tarde da quinta-feira (19), tendo início às 12h e término por volta das 18h. Os entusiastas foram recepcionados com uma apresentação de boas-vindas no auditório do aeroporto e um coffe break, que incluiu comidas típicas do período junino. Antes da ida ao pátio, eles receberam instruções importantes sobre o acesso à área restrita, um kit de segurança e alguns brindes da concessionária.

O grupo contou com todo o suporte da equipe operacional para poder fazer os registros de maneira segura. Além dos cliques, os fotógrafos aproveitaram o momento para interação e troca de experiências. Apaixonado por aviação desde a infância, o analista de sistemas Álamo Andrade se deslocou de João Pessoa a Campina Grande a fim de participar do encontro de spotters. Para ele, o evento foi “um verdadeiro presente”. “Tivemos acesso privilegiado às operações e contato direto com outros entusiastas. Poder fotografar, conversar e vivenciar a aviação tão de perto, aqui na minha cidade natal, foi emocionante. Espero que venham muitos outros”, declarou.

‌



O encantamento pelo universo aeronáutico também motivou a fisioterapeuta Samara Amorim a participar do primeiro Spotter Aena em Campina Grande. “Foi uma experiência inesquecível. Estar tão perto das aeronaves, compartilhar esse momento com outras pessoas apaixonadas por aviação e sentir essa conexão com o aeroporto da minha cidade me emocionou muito”, pontuou Samara, que, atualmente, está fazendo um curso de formação para pilotos. “Estar presente aqui foi como confirmar que estou no caminho certo”, comentou com satisfação.

Outra entusiasta a integrar o grupo foi Maria Carolina de Lima Alves Sousa, que divide seu tempo entre o trabalho como técnica de enfermagem, o cuidado dos quatro filhos e o hobbie de fotografar aeronaves. Ela conta que estar presente no Spotter Aena foi a realização de um sonho. “Ter a chance de ver de perto as operações, entrar no aeroporto com esse olhar de quem admira as atividades, e compartilhar tudo isso com outros apaixonados como eu, foi algo indescritível. Uma experiência que vou guardar para sempre. Já quero mais”, brinca Carol, como é chamada pelos amigos.

‌



