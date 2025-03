Aeroporto de Casablanca remove scanners de segurança de entrada Objetivo é transformar a infraestrutura de aviação do país e impulsionar o turismo e o crescimento econômico. Outros aeroportos do país devem seguir o exemplo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h12 ) twitter

Um Boeing 737 MAX da Royal Air Maroc AirlineGeeks | William Derrickson

O Escritório Nacional de Aeroportos do Marrocos (ONDA) removeu scanners de segurança e detectores de metais das entradas do Aeroporto Mohammed V em Casablanca para melhorar o fluxo de passageiros e reduzir o tempo de espera a partir de 5 de março, informa o Airline Geeks. Casablanca é a maior cidade do Marrocos, na costa atlântica do país, e uma das maiores do Norte do continente africano.

A decisão é do Escritório Nacional de Aeroportos, e faz parte do componente essencial da ambiciosa estratégia de modernização “Aeroportos 2030” , projetada para transformar a infraestrutura de aviação do país e impulsionar o turismo e o crescimento econômico.

A remoção dos pontos de verificação de segurança de entrada visa abordar um dos pontos problemáticos mais comuns para os viajantes: longos tempos de espera. Ao eliminar esses gargalos iniciais, a ONDA projeta que os tempos de processamento de passageiros cairão de uma média de 45 minutos para apenas 25 minutos. Espera-se que essa mudança melhore significativamente o fluxo de viajantes pelo aeroporto, que serve como o principal portal internacional do Marrocos e um centro vital que conecta a África, a Europa e além.

‌



Embora a decisão possa levantar sobrancelhas, as autoridades enfatizam que a segurança continua sendo uma prioridade máxima. Os scanners e detectores de metais não foram eliminados completamente, mas realocados para outros pontos estratégicos dentro do aeroporto. O Ministério do Interior, a Diretoria Geral de Segurança Nacional (DGSN) e a Gendarmaria Real colaboraram estreitamente com a ONDA para garantir que os protocolos de segurança sejam mantidos. Os passageiros ainda passarão por verificações completas, mas não na porta da frente.

“Isso é sobre eficiência sem sacrificar a segurança”, disse um porta-voz da ONDA. “Estamos reimaginando como gerenciamos a segurança para criar uma experiência perfeita, mantendo os mais altos padrões.”

‌



A iniciativa no Aeroporto Mohammed V é apenas o começo. A ONDA planeja implementar mudanças semelhantes em outros grandes aeroportos do Marrocos, com o Aeroporto Marrakech Menara programado para seguir nos próximos dias. A estratégia “Aeroportos 2030” também inclui uma expansão massiva da capacidade do Aeroporto Mohammed V, visando aumentar seu fluxo anual de passageiros de 15 milhões para 35 milhões até 2029, conforme anunciado pela ONDA em 18 de fevereiro.

