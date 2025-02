Aeroporto de Chapecó terá novos voos para São Paulo e Florianópolis já no primeiro trimestre Terminal terá mais opções de viagem pela Gol e pela Latam Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/02/2025 - 20h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h08 ) twitter

Aeroporto de Chapecó: quatro novas frequências diretas Divulgação Voe Xap

O transporte aéreo no oeste catarinense está com boas novidades para o início de 2025. Ainda no primeiro trimestre do ano, o Aeroporto de Chapecó vai ganhar quatro novas frequências diretas para destinos estratégicos para a conectividadevda região.

Entre as novidades, as companhias Gol e Latam preveem aumentar as ligações para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) a partir de fevereiro e para o Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC) a partir de março.

Além do incremento nos voos, a Gol retomou operações de pernoite no empreendimento, permitindo que os viajantes desembarquem em Chapecó no final da noite e embarquem logo no início da manhã. Com início no último dia 3 de fevereiro, o voo G31260 decola do Aeroporto de Guarulhos às 22h55 e pousa às 00h30 em Chapecó. Já no retorno, o voo G31261 decola do Aeroporto Serafim Enoss Bertaso às 06h30, com pouso previsto às 8h15.

‌



GOL PASSARÁ A OFERECER VOOS PARA FLORIANÓPOLIS

A partir do dia 31 de março, os voos de pernoite da companhia também passam a ter como destino a capital catarinense, mantendo também a operação com destino a Guarulhos realizada em dias alternados. Às terças, quintas e sábados, os clientes passam a contar com voos que decolam de Chapecó às 06h05 e pousam às 07h20 no Aeroporto Hercílio Luz. Já nas segundas, quartas, sextas e domingos, os voos terão como destino o Aeroporto de Guarulhos (SP) nos horários já praticados entre fevereiro e março.

‌



Os passageiros que seguem para Florianópolis também possuem a possibilidade de realizar uma rápida escala na Ilha da Magia para seguir em voos com destino ao Aeroporto de Congonhas (SP) na mesma aeronave que partiu de Chapecó. No retorno, os voos decolam de Florianópolis às 21h40 e pousam em terras chapecoenses às 22h55.

Por fim, a partir do dia 30 de março, a Gol vai reforçar ainda mais a ligação entre Chapecó e Guarulhos com novos voos. Realizado de domingo a sexta-feira, o voo G31264 decola de Guarulhos às 16h40 e tem pouso previsto às 18h15 no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso. No trajeto oposto, o voo G31265 decola de Chapecó às 18h55, com previsão de aterrissagem às 20h40 no Aeroporto de Guarulhos. Todas as operações serão realizadas com aviões Boeing 737-8 Max, com capacidade para até 186 passageiros.

‌



TERCEIRO VOO DIÁRIO DA LATAM EM CHAPECÓ

Ainda no dia 30 de março, a Latam Airlines também irá incluir novas opções em sua malha no Aeroporto de Chapecó, com uma nova frequência diária para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Com a adição, a companhia passa a oferecer três operações regulares com destino ao oeste catarinense.

Com decolagem prevista de Guarulhos às 13h35, o voo LA3822 tem previsão de pouso em Chapecó às 15h15. No sentido inverso, o voo LA3823 parte do município catarinense às 15h55, com pouso estimado às 17h35 no aeroporto paulista. As viagens serão feitas com aeronaves Airbus modelo A320, com capacidade para até 180 passageiros.

Para Filipe Gomes, gerente do Aeroporto de Chapecó, as novas frequências representam um marco importante para a operação do empreendimento. A ampliação das operações no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso reforça nosso compromisso com a conectividade e o desenvolvimento da região oeste catarinense.

As novas frequências da Gol e da Latam ampliam as opções e trazem mais flexibilidade para os viajantes, atendendo tanto a quem busca conexões nacionais quanto internacionais. Estamos confiantes de que as rotas para Guarulhos e Florianópolis atenderão de forma estratégica às demandas crescentes, consolidando o papel do terminal como ponto estratégico de integração regional e nacional, afirma.

OPERAÇÕES

Atualmente, o Aeroporto atende voos regulares da Azul, da GOL e da LATAM, com chegadas e partidas para Florianópolis (SC), Viracopos (SP), Guarulhos (SP) e Congonhas (SP).

O Aeroporto de Chapecó

O Aeroporto Serafim Enoss Bertaso é um dos mais movimentados do interior do sul do Brasil. Com investimentos superiores a R$40 milhões, a concessionária Voe Xap finalizou as obras de ampliação e modernização do Aeroporto, triplicando a capacidade de atendimento de 500 mil para 1,5 milhão de passageiros/ano.

A pista do Aeroporto de Chapecó, considerada uma das melhores do país pela localização e ausência de obstáculos na aproximação e decolagem, possui 2.063 metros de extensão.

