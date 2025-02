Aeroporto de Congonhas é o terceiro mais pontual do mundo em janeiro Os dados de desempenho de pontualidade são apurados mensalmente pela Cirium, uma das consultorias mais respeitadas do setor aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 16h57 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h57 ) twitter

O índice de pontualidade do aeródromo da capital paulista em janeiro foi de 86,85%

O Aeroporto de Congonhas começou o ano no pódio dos aeroportos mais pontuais do mundo, de acordo com o mais recente relatório da Cirium, uma das principais consultorias do mercado de aviação. No mês de janeiro, o aeródromo da capital paulista atingiu a marca de 86,85% de decolagens pontuais. O resultado coloca Congonhas como o terceiro mais pontual do mundo na categoria de grandes aeroportos.

“Estar entre os melhores do mundo demonstra consistência, eficiência e boa gestão. Estamos comprometidos em fazer de Congonhas um aeroporto de referência mundial”, afirma o diretor-executivo do aeroporto, Kleber Meira.

O resultado positivo é consequência de um trabalho colaborativo realizado entre a Aena e os órgãos de regulação, como a Agência Nacional de Aviação Civil (Aanc) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), além de empresas de suporte às operações e companhias aéreas, que revisaram e adequaram os recursos de solo, aumentaram o número de colaboradores e passaram a utilizar mais aeronaves reservas.

A performance é ainda mais significativa no período em que o Aeroporto de Congonhas inicia as obras de ampliação e modernização, cujo planejamento foi estruturado para evitar impactos nos voos.

Desde que assumiu a gestão do Aeroporto de Congonhas, em outubro de 2023, a Aena tem investido em relatórios e análises dos dashboards em tempo real. Os resultados foram constantemente compartilhados internamente com gestores das empresas aéreas, além da alta liderança da Anac e do Decea. A pontualidade dos voos é um dos critérios de avaliação mais relevantes, diretamente relacionado com a capacidade operacional do aeroporto, a qualidade do serviço prestado e a eficiência no atendimento aos passageiros e às companhias aéreas.

