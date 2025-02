Aeroporto de Congonhas inicia parceria com Be8 para descarbonizar operações terrestres com o biocombustível Be8 BeVant® A ação faz parte da estratégia do aeroporto para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e avançar no caminho da sustentabilidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 18h14 (Atualizado em 20/01/2025 - 18h14 ) twitter

Testes serão realizados com foco nas operações terrestres do aeropor Divulgação Be8 BeVant®

A Be8, empresa brasileira líder na produção de biocombustíveis, anuncia parceria com o Aeroporto de Congonhas (CGH), o mais estratégico da malha aérea brasileira, para avançar na descarbonização de suas operações terrestres por meio do uso do biocombustível Be8 BeVant®, capaz de substituir em 100% o diesel. Os testes serão realizados com foco nas operações terrestres do aeroporto, incluindo viaturas operacionais, equipamentos de movimentação de cargas e de aviões, além de geradores.

“Congonhas tem orgulho de liderar iniciativas que unem tecnologia e sustentabilidade”, destacou Kleber Meira, Diretor Executivo do Aeroporto. Em Carta de Intenção, Meira afirma que “a parceria com a Be8 reflete nosso compromisso com a inovação e com a redução do impacto ambiental de nossas operações, consolidando o Aeroporto de Congonhas como referência em práticas responsáveis no setor de aviação”.

“O Be8 BeVant® foi desenvolvido para atender justamente as empresas que consomem grandes volumes de combustíveis fósseis e que desejam uma solução que pode ser global para reduzir as emissões no curto prazo”, explica Erasmo Carlos Battistella, Presidente da Be8.

“A parceria com o Aeroporto de Congonhas é um sinalizador que demonstra para toda a sociedade que é possível utilizar um biocombustível que está disponível, pronto e é sustentável, em setores que usam muito os serviços de logística, como mineração, frotistas, além dos setores hidroviários, ferroviários e marítimos, com resultados de descarbonização imediatos”, disse Battistella.

Brazil House

A Carta de Intenção foi apresentada, em 20 de janeiro, por Erasmo Carlos Battistella, Presidente da Be8, no início da programação da Brazil House, espaço de discussões do país no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Organizada pelo BTG Pactual em parceria com as empresas Ambipar, Be8, Gerdau, JHSF, Randoncorp e Vale, casa será ponto de encontro estratégico para lideranças das iniciativas privada e pública, com objetivo de fortalecer o papel do Brasil no cenário de negócios internacionais

Com sede em Passo Fundo (RS), a Be8 tem foco em soluções inovadoras para a transição energética e investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer ao mercado produtos de alta performance e baixo impacto ambiental.

O Be8 BeVant® é produto inovador e de alta performance, desenvolvido pela Engenharia da empresa e patenteado para ser o mais jovem biocombustível a compor o mercado brasileiro de energias limpas. No seu processo de avaliação, o produto já foi validado em grandes empresas fornecedoras de peças para o setor automotivo, produtoras de motores diesel e em geradores estacionários, bem como em máquinas agrícolas e de construção A empresa tem capacidade instalada para escalar a produção e atender rapidamente os mercados interno e externo.

Sobre o Aeroporto de Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, localizado na cidade de São Paulo, é um dos principais aeroportos do Brasil. Com um fluxo intenso de passageiros e aeronaves, o aeroporto desempenha um papel crucial, sendo o mais estratégico para a malha aérea nacional.

Administrado pela Aena, a maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, Congonhas foi premiado com o “Green Airport Recognition” durante o evento anual do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), realizado no ano passado em Guadalajara, no México. Tal premiação visa promover as melhores práticas ambientais para reduzir o impacto da aviação e reconhecer aeroportos com realizações excepcionais em projetos sustentáveis.

“O ‘Green Airport Recognition’ é uma conquista que reflete o compromisso do Aeroporto de Congonhas e da Aena com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Trabalhamos continuamente para implementar práticas que minimizem o impacto da nossa atividade no meio ambiente e promovam benefícios reais para a comunidade. Agradeço a todos os colaboradores e parceiros envolvidos, pois essa conquista é fruto de um esforço conjunto em prol de um planeta melhor”, afirma Kleber Meira.

Os resultados obtidos nos testes em Congonhas servirão como base para possíveis ampliações dessa parceria, destacando o papel do aeroporto como referência em iniciativas sustentáveis para o mercado de aviação brasileiro.

