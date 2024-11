Aeroporto de Congonhas recebe Certificação Operacional da Anac e comprova segurança dos voos Emitido após diversas auditorias, documento comprova capacidade e segurança das operações aéreas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/10/2024 - 19h20 (Atualizado em 29/10/2024 - 19h20 ) twitter

Congonhas foi o primeiro aeroporto do Brasil a receber nota máxima da ANAC em Resposta à Emergência

O Aeroporto de Congonhas, administrado pela Aena, a maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, conquistou mais um importante reconhecimento por sua excelência em gestão e promoção de segurança nos voos. Ao completar um ano sob a gestão da Aena, o aeródromo da capital paulista recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a Certificação Operacional, que comprova a capacidade do operador em cumprir regulamentos técnicos de segurança operacional. As normas incluem requisitos de infraestrutura aeroportuária, manutenção, operação, resposta à emergência aeroportuária e controle da fauna, entre outros.

A Certificação atesta os tipos de operações aéreas que o aeroporto poderá receber, além de validar a capacidade e a proficiência, por parte do operador, de cumprir as normas técnicas brasileiras relativas à segurança das operações.

O processo para obtenção do documento foi iniciado logo após a Aena assumir a gestão do aeroporto, envolvendo investimentos em equipamentos de segurança, capacitação de funcionários e implementação de novos procedimentos. Nesse período, a empresa realizou a elaboração, revisão e aprovação do Manual de Operações, conduziu auditorias internas, efetuou serviços de manutenção e ofereceu treinamentos teóricos e práticos, além de passar por inspeções da ANAC.

Em junho, Congonhas já havia sido o primeiro aeroporto do Brasil a obter nota A, a mais alta possível, no Atestado de Capacidade Operacional (ACOP) em Resposta à Emergência (REA). Antes em C, a nota subiu em poucos meses de gestão para o nível mais alto, com o cumprimento de 96,1% dos requisitos regulatórios.

O aeródromo também obteve excelentes resultados em outras avaliações técnicas, como manutenção e segurança das operações, consolidando sua posição entre os aeroportos mais seguros do país.

“Essa conquista é resultado do trabalho, esforço, sinergia e dedicação de todas as nossas equipes, o que é motivo de felicidade e orgulho para todos nós em Congonhas”, afirma Luís Spanner, Gerente de Operações e Resposta à Emergência do Aeroporto de Congonhas.

