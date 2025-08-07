Aeroporto de Foz do Iguaçu dobra oferta de serviços após concessão Hoje, o terminal oferece quase 40 restaurantes, lojas e serviços, com foco na melhor experiência do passageiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2025 - 08h16 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h16 ) twitter

Living no Aeroporto de Foz do Iguaçu Divulgação Motiva

Entre 2022 e 2025, a oferta de opções comerciais no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu triplicou. Quando a Motiva assumiu a operação do terminal, havia 19 operações de varejo e serviço; hoje, são 38. O crescimento ocorre tanto no saguão quanto na sala de embarque, refletindo o novo momento do aeroporto que é o principal acesso aéreo a um dos cartões-postais mais visitados do Brasil.

As novidades mais recentes são a Forneria Ouro Preto e dois Living Heineken, espaço lounge presente nos principais aeroportos do país. Com isso, apenas a oferta gastronômica soma 17 opções, diversificando possibilidades e atendendo a diferentes perfis de passageiros.

Bruno Madureira, Gerente Executivo de Planejamento Comercial em Aeroportos da Motiva, ressalta que o incremento nas opções locais de restaurantes e lojas reflete o novo momento do terminal da Terra das Cataratas após a concessão. “Foz do Iguaçu é um destino consolidado, uma das maiores atrações turísticas do país, que agora conta com um aeroporto à altura de sua importância. As marcas compreendem isso e querem estar no aeroporto”, afirma.

Dados recentes reafirmam a importância de Foz do Iguaçu como destino turístico por via aérea: o aeroporto registrou a maior taxa de ocupação de aeronaves do país no primeiro trimestre de 2025 e a movimentação de passageiros no terminal cresceu 11% no primeiro semestre. Vinícius Luiz Andreatta Bueno, gerente do Aeroporto de Foz, ressalta que as melhorias promovidas pela Motiva têm proporcionado uma nova experiência aos passageiros.

‌



“São mais de 170 mil pessoas passando por aqui todos os meses e trabalhamos cotidianamente para poder atendê-las da melhor forma possível”, declara.

Confira a distribuição atual das operações comerciais no Aeroporto de Foz do Iguaçu:

‌



17 de alimentação (considerando 3 vending machines)

3 locadoras de veículos

‌



11 de retail (venda direta ao consumidor final, como lojas de souvenirs, de roupas, etc)

5 de serviços (como balcões de táxi e agências de turismo)

1 Duty Free

1 de Last Minute (extensão do Dutty Free mais próximo à área de embarque)

