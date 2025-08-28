Aeroporto de Foz do Iguaçu fechará o ano com ligação direta para cinco capitais Voo Foz-Fortaleza será um dos mais longos do país, com duração média de 4h Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu: 2,2 milhões de passageiros movimentados até o fim do ano Divulgação Motiva

O ano de 2025 deve marcar o retorno do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu aos índices pré-pandemia. A Motiva, administradora do terminal, estima um volume de 2,2 milhões de passageiros movimentados até o fim do ano, entre embarques e desembarques. Contribuirão para isso dois novos voos que iniciam operação no segundo semestre: Foz-Fortaleza, operado pela Gol, e Foz-Brasília, pela Latam.

Com isso, Foz do Iguaçu fechará o ano com ligação aérea direta para cinco capitais brasileiras, uma vez que já conecta a Terra das Cataratas a Curitiba, São Paulo (Congonhas e Guarulhos) e Rio de Janeiro.

As duas novas rotas já estão à venda e representam uma oferta extra de quase 26 mil assentos até o fim do ano. O voo para Fortaleza terá frequência semanal, aos sábados, a partir de 29 de novembro, e será um dos mais longos do país, percorrendo cerca de 2.956km ao longo de 4h. Já o voo Foz-Brasília será diário a partir de 26 de outubro.

“Mesmo com a característica preponderante para o turismo de natureza e de compras, Foz do Iguaçu também tem demanda por turismo de negócios, que será beneficiada por essa rota para Brasília”, pontua o gerente do Aeroporto de Foz, Vinícius Bueno. “Já o novo voo para Fortaleza abre uma porta importante para turistas do Nordeste conhecerem as maravilhas da Terra das Cataratas com mais rapidez”.

‌



Cresce entrada de estrangeiros

A movimentação internacional também tem crescido no Aeroporto de Foz do Iguaçu. No mês de julho, 5.358 passageiros vindos do exterior passaram pelo terminal, crescimento de 17% em relação ao ano passado, quando foram registrados 4.582 viajantes. A nova ligação com a capital federal Brasília deve impulsionar ainda mais esse movimento.

‌



“Foz do Iguaçu segue atraindo olhares estrangeiros. O voo regular para Santiago do Chile, operado pela JetSMART, tem contribuído para esse movimento, reforçando a posição estratégica da cidade como porta de entrada para o turismo na região Oeste do Paraná. No segundo semestre esperamos ter novidades em relação a rotas internacionais”, antecipa o gerente do Aeroporto.

No acumulado de 2025, o terminal apresenta crescimento consistente na movimentação geral: de janeiro a julho de 2025, já passaram pelo Aeroporto de Foz aproximadamente 1.250.000 passageiros, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.