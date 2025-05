Aeroporto de Foz do Iguaçu lidera ranking nacional de ocupação de voos Dados da ANAC revelam que aeroporto paranaense atingiu 88% de assentos ocupados no primeiro trimestre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/05/2025 - 18h31 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terminal registrou 88% de ocupação dos voos entre janeiro a março de 2025 Divulgação Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, administrado pela Motiva, registrou 88% de ocupação dos voos entre janeiro a março de 2025, sendo o terminal brasileiro que registrou o maior índice no trimestre de acordo com dados da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC).

O bom desempenho representa um avanço de 2,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando o aeroporto já havia liderado o ranking nacional de ocupação. No primeiro trimestre deste ano, mais de 571 mil passageiros embarcaram ou desembarcaram em Foz do Iguaçu, número que reflete um crescimento de 8% na movimentação de viajantes em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

“É um resultado que comprova a força turística de Foz do Iguaçu”, afirma Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da Motiva. “A alta ocupação das aeronaves demonstra a necessidade de aumento de oferta e de novos destinos, trabalho que realizamos diariamente junto às companhias aéreas. Aliado a isto, temos um esforço gigantesco para promover o destino por parte do poder público e do trade turístico, através de instituições como o Visit Iguassu, o Viaje Paraná e a Secretaria Municipal do Turismo”, completa.

Sobre o ranking

‌



A análise considerou os aeroportos que movimentaram mais de 50 mil passageiros no período e utilizou como critério o fator de ocupação — indicador que mede a proporção de assentos ocupados por passageiros pagantes em relação à oferta total de assentos.

Além de Foz do Iguaçu, completam o ranking dos dez aeroportos com os maiores índices de ocupação no primeiro trimestre de 2025: Fernando de Noronha, Maceió, Ilhéus, Porto Seguro, Boa Vista, João Pessoa, Salvador, Juazeiro do Norte e Uberlândia — destinos majoritariamente turísticos, que têm se destacado pela alta demanda de voos.

‌



Foz do Iguaçu é um dos três aeroportos mais movimentados do país fora das capitais. Recentemente, passou por um amplo processo de modernização de sua estrutura, que contemplou ampliação do terminal de passageiros, nova área de check-in, nova sala de embarque internacional e novo pátio de aeronaves, por exemplo. “Temos, hoje, um novo aeroporto, mais seguro, eficiente e confortável. Estamos certos de que esta nova estrutura vai contribuir para o crescimento do número de passageiros e, consequentemente, do turismo na região”, destaca Vinícius Bueno, Gerente do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.