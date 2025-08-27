Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Luiz Fara Monteiro

Aeroporto de Goiânia realiza ação de voluntariado no Projeto Amar

Iniciativa inclui recreação, pintura e contação de histórias, beneficiando cerca de 130 crianças e adolescentes

Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara Monteiro

Voluntarios do Aeroporto de Goiânia durante a ação nesta quarta-feira (27) Divulgação Motiva

O Aeroporto de Goiânia promoveu nesta quarta-feira, 27, uma ação especial na Associação Seara - Projeto Amar, com atividades como recreação, pintura e contação de histórias. A iniciativa celebra o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto.

A Associação Seara – Projeto é Amar acolhe cerca de 130 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidades de crescimento, aprendizado e desenvolvimento humano. A ação dos voluntários do Aeroporto de Goiânia no local busca proporcionar momentos de afeto, escuta e incentivo à autoestima, contribuindo para fortalecer valores como solidariedade, empatia e respeito.

“Mais do que uma visita, essa é uma oportunidade de levar carinho, escuta e presença a crianças que precisam se sentir vistas e valorizadas. O aeroporto, como parte da comunidade, também tem um papel social importante e, por meio de ações como essa, ajuda a promover transformação e novas oportunidades onde mais se precisa”, destaca Wander Melo Jr, gerente do Aeroporto de Goiânia.

A ação dos voluntários do Aeroporto de Goiânia é uma das 20 iniciativas promovidas pela Motiva durante a Semana Nacional do Voluntariado, realizada entre os dias 19 e 31 de agosto. Por meio do Instituto Motiva, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do país mobiliza mais de 500 colaboradores voluntários em atividades educacionais, ambientais, recreativas e de cuidados com a saúde. Ao todo, serão dedicadas 64 horas de trabalho social, com potencial de impacto positivo para mais de 4,1 mil pessoas em diversas instituições parceiras.


Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.