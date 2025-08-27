Aeroporto de Goiânia realiza ação de voluntariado no Projeto Amar Iniciativa inclui recreação, pintura e contação de histórias, beneficiando cerca de 130 crianças e adolescentes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2025 - 18h56 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h56 ) twitter

Voluntarios do Aeroporto de Goiânia durante a ação nesta quarta-feira (27) Divulgação Motiva

O Aeroporto de Goiânia promoveu nesta quarta-feira, 27, uma ação especial na Associação Seara - Projeto Amar, com atividades como recreação, pintura e contação de histórias. A iniciativa celebra o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto.

A Associação Seara – Projeto é Amar acolhe cerca de 130 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidades de crescimento, aprendizado e desenvolvimento humano. A ação dos voluntários do Aeroporto de Goiânia no local busca proporcionar momentos de afeto, escuta e incentivo à autoestima, contribuindo para fortalecer valores como solidariedade, empatia e respeito.

“Mais do que uma visita, essa é uma oportunidade de levar carinho, escuta e presença a crianças que precisam se sentir vistas e valorizadas. O aeroporto, como parte da comunidade, também tem um papel social importante e, por meio de ações como essa, ajuda a promover transformação e novas oportunidades onde mais se precisa”, destaca Wander Melo Jr, gerente do Aeroporto de Goiânia.

A ação dos voluntários do Aeroporto de Goiânia é uma das 20 iniciativas promovidas pela Motiva durante a Semana Nacional do Voluntariado, realizada entre os dias 19 e 31 de agosto. Por meio do Instituto Motiva, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do país mobiliza mais de 500 colaboradores voluntários em atividades educacionais, ambientais, recreativas e de cuidados com a saúde. Ao todo, serão dedicadas 64 horas de trabalho social, com potencial de impacto positivo para mais de 4,1 mil pessoas em diversas instituições parceiras.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.