Aeroporto de Goiânia realiza ação de voluntariado no Projeto Amar
Iniciativa inclui recreação, pintura e contação de histórias, beneficiando cerca de 130 crianças e adolescentes
O Aeroporto de Goiânia promoveu nesta quarta-feira, 27, uma ação especial na Associação Seara - Projeto Amar, com atividades como recreação, pintura e contação de histórias. A iniciativa celebra o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto.
A Associação Seara – Projeto é Amar acolhe cerca de 130 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidades de crescimento, aprendizado e desenvolvimento humano. A ação dos voluntários do Aeroporto de Goiânia no local busca proporcionar momentos de afeto, escuta e incentivo à autoestima, contribuindo para fortalecer valores como solidariedade, empatia e respeito.
“Mais do que uma visita, essa é uma oportunidade de levar carinho, escuta e presença a crianças que precisam se sentir vistas e valorizadas. O aeroporto, como parte da comunidade, também tem um papel social importante e, por meio de ações como essa, ajuda a promover transformação e novas oportunidades onde mais se precisa”, destaca Wander Melo Jr, gerente do Aeroporto de Goiânia.
A ação dos voluntários do Aeroporto de Goiânia é uma das 20 iniciativas promovidas pela Motiva durante a Semana Nacional do Voluntariado, realizada entre os dias 19 e 31 de agosto. Por meio do Instituto Motiva, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do país mobiliza mais de 500 colaboradores voluntários em atividades educacionais, ambientais, recreativas e de cuidados com a saúde. Ao todo, serão dedicadas 64 horas de trabalho social, com potencial de impacto positivo para mais de 4,1 mil pessoas em diversas instituições parceiras.
