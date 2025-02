Aeroporto de Ilhéus conquista 100% de aproveitamento em aferição de equipamentos de navegação aérea por meio do GEIV Equipamentos funcionam como um auxílio visual de precisão que orienta o piloto a obter e a manter a aproximação correta e segura para pouso Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h48 ) twitter

Vistoria foi realizada pelo Grupo Especial de Inspeção de Voo (GEIV), da FAB Divulgação

Com infraestrutura de ponta disponível aos seus passageiros e aeronautas, o Aeroporto de Ilhéus reafirmou seu compromisso com a segurança operacional após atingir, nesta sexta-feira (17), a marca de 100% de aproveitamento em inspeção do PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator) na cabeceira 11 do aeroporto.

O equipamento, também disponível na cabeceira 29, funciona como um auxílio visual de precisão que orienta o piloto a obter e a manter a aproximação correta para pouso, garantindo que as aeronaves se aproximem com mais segurança e eficiência.

A vistoria foi realizada pelo Grupo Especial de Inspeção de Voo (GEIV), da Força Aérea Brasileira (FAB). Durante o período de aproximadamente duas horas, a aeronave Hawker IU-93A realizou diversas passagens baixas na pista de pouso e decolagem do terminal para a aferição e regulagem dos instrumentos. De acordo com Marcos Mariano, gerente do Aeroporto de Ilhéus, os resultados refletem o compromisso da concessionária em proporcionar experiências de viagens mais seguras, ágeis e confortáveis aos usuários do empreendimento.

“Sempre é um prazer receber as equipes do GEIV em nosso terminal. Com a inspeção realizada nesta tarde, temos a certeza de que o Aeroporto de Ilhéus está cada vez mais preparado para receber, operações da aviação comercial e geral em total segurança no principal terminal aéreo da Costa do Cacau”, avalia.

