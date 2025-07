Aeroporto de Juazeiro do Norte reúne apaixonados pela aviação no Spotter Aena Evento recebeu cerca de 20 amantes da aviação para captação de imagens especializadas na movimentação aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h04 ) twitter

Participantes tiveram a oportunidade de registrar as fotografias numa área próxima à pista Divulgação Aena Brasil

Uma tarde inteira dedicada à fotografia de aviação. Pela primeira vez, o Aeroporto de Juazeiro do Norte recebeu uma edição do Spotter Aena, evento promovido pela administradora do aeródromo, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo. Cerca de 20 participantes estiveram reunidos na última sexta-feira (18) e tiveram a oportunidade de acessar o pátio de aeronaves para registrar as imagens bem próximo da pista de pousos e decolagens.

A data do Spotter Aena JDO foi escolhida para coincidir com o período da Expocrato, quando a movimentação no Aeroporto de Juazeiro do Norte atinge alguns de seus melhores momentos, principalmente na aviação geral. O evento aconteceu das 13h às 19h. Os participantes foram recepcionados com um coffee break e uma apresentação de boas-vindas no auditório do aeroporto. O ponto alto para os spotters foi a presença das aeronaves presidenciais, que não pousam com tanta frequência no Cariri.

Para o diretor do Aeroporto de Juazeiro do Norte, Ítalo Gonçalves, o evento foi importante para aumentar a conexão entre o aeródromo e o público apaixonado por aviação e fotografia. “Esse tipo de iniciativa fortalece o nosso vínculo com a comunidade de spotters e promove a aviação de forma positiva. Foi gratificante ver o entusiasmo dos participantes e poder oferecer um espaço seguro e estruturado para que eles pudessem vivenciar essa paixão de perto”, destacou.

Antes da ida ao pátio, os spotters receberam instruções importantes sobre o acesso à área restrita, um kit de segurança e alguns brindes da concessionária. O grupo contou com todo o suporte da equipe operacional para poder fazer os registros de maneira segura. Além dos cliques, os entusiastas aproveitaram o momento para interação e troca de experiências.

Fábio Melo, um dos participantes, se mostrou realizado em ver de perto as aeronaves. “Minha paixão pela aviação vem de muito tempo e começou quando eu ficava admirando as aeronaves no céu. Há 17 anos, eu já vinha para o Aeroporto de Juazeiro do Norte, e esse entusiasmo dura até hoje”, destacou. Já Anderson Nascimento, um dos spotters mais atuantes da região, diz que encontros como estes ficam para sempre, e que ainda guarda na memória a primeira vez que fez um registro do Airbus A321, por exemplo. “Foi um momento marcante e muito proveitoso para nós spotters”, disse.

Essa foi a quinta edição do Spotter Aena, que também já passou pelos aeroportos de Uberaba, Recife, Campina Grande e Congonhas. Bastante elogiado pelos participantes, o evento tem se tornado um sucesso dentro da comunidade e vai desembarcar em outros aeródromos administrados pela concessionária no Brasil durante os próximos meses.

