Aeroporto de Londrina tem avaliações positivas dos passageiros em todos os quesitos pesquisados pela Anac Passageiros reconhecem qualidade do atendimento e infraestrutura do terminal, que supera padrões exigidos em todas as categorias avaliadas Luiz Fara Monteiro 23/05/2025 - 03h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 03h00 )

Terminal apresenta boa avaliação para Indicadores de Qualidade do Serviço Divulgação InPress

O Aeroporto de Londrina, administrado pela Motiva, conta com avaliações positivas dos passageiros em todos os quesitos pesquisados mensalmente pela Agência Nacional de Aviação Comercial (Anac), reguladora do serviço. No período de um ano, entre abril de 2024 e março de 2025, todos os 10 itens consultados obtiveram índices superiores aos padrões mínimos exigidos.

No primeiro trimestre deste ano, as notas atribuídas pelos passageiros foram ainda melhores, com destaque para três itens: “facilidade para acessar informações de voos”, com média de 4,52 frente a um padrão mínimo de exigência de 4,15; “limpeza de banheiros”, com média 4,57 frente a um padrão mínimo de 4,11; “conforto térmico”, com média de 4,50 frente a mínimo de 4,15 e “limpeza geral do aeroporto”, com média de 4,62 frente a mínimo de 4,34.

Os outros itens com padrões mínimos de exigência avaliados pela Anac são: “facilidade de encontrar seu caminho no terminal”, “disponibilidade de banheiros”, “disponibilidade de rede sem fio wi-fi”, “conforto na área de embarque”, “conforto acústico” e “facilidade para sair do veículo e acessar o terminal pela calçada”.

‌



“Os resultados refletem o compromisso diário da nossa equipe em oferecer um ambiente acolhedor, funcional e bem cuidado para todos que passam por aqui”, afirma o Gerente Executivo de Aeroportos do Bloco Sul, Giuliano Balletta. “Seguimos atentos aos detalhes que fazem a diferença na experiência dos passageiros”, completa.

Entenda a pesquisa

‌



A pesquisa da Anac para levantamento dos Indicadores de Qualidade do Serviço (IQS) acontece mensalmente em todos os aeroportos concedidos à iniciativa privada. O objetivo é garantir um serviço apropriado para os passageiros do transporte aéreo. O operador que apresentar baixo desempenho é penalizado no reajuste de tarifas, com redução do valor máximo de cobrança, e pode ser multado, de acordo com as regras estabelecidas no contrato de concessão.

‌



