Aeroporto de Palmas recebe mais de 1.200 corredores na pista Edição inédita da Santander Track&Field Run Series no terminal foi marcada por segurança e uma experiência inédita para os participantes Luiz Fara Monteiro 21/07/2025 - 18h09 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h09 )

Santander Track&Field Run Series no Aeroporto de Palmas Divulgação Motiva

Com mais de 1.200 corredores, o Aeroporto de Palmas, administrado pela Motiva, se transformou no cenário de uma corrida inédita na pista de pousos e decolagens, no último sábado, 19 de julho. O evento marcou a etapa da Santander Track&Field Run Series, que uniu a prática esportiva a uma experiência exclusiva dentro do ambiente aeroportuário, com percursos de 4 e 8 quilômetros.

Os participantes foram recepcionados com uma programação especial antes da largada: música ao vivo, DJ, massagens, penteados e outras atrações. Entre os corredores, estava Carla Silva, gerente de marketing, que se mudou de Manaus para Palmas nesta semana e fez questão de participar do evento. Recém-chegada, ela já planeja conhecer as belezas do Tocantins, como o Jalapão, a cerca de duas horas do Aeroporto de Palmas. “Cheguei há quatro dias e, assim que soube da corrida, não podia ficar de fora. Correr na pista do aeroporto foi uma experiência única. A estrutura e as ativações deram um gás a mais para encarar os 4 ou 8 km. Estou estreando em Palmas com corrida já, melhor estreia não tem.”, contou.

Os tocantinenses também ficaram encantados com a possibilidade de enxergar o Aeroporto de Palmas a partir de uma nova perspectiva, como destaca a pedagoga Jessica Sara. “Já participei de outras corridas, mas essa foi totalmente diferente. Desde a recepção até o kit e o local, tudo foi pensado para proporcionar uma experiência completa e divertida. Já peguei voo aqui, mas nunca estive na pista. Ver Palmas desse ângulo, com o pôr do sol, foi inesquecível”, contou.

Com o evento, a Motiva, que desde 2022 administra o Aeroporto de Palmas, alcançou seus objetivos: aproximar a marca da população da cidade e estimular práticas de saúde. “A corrida foi uma oportunidade de integrar ainda mais o aeroporto à vida da comunidade, promovendo bem-estar e fortalecendo os laços com nossos passageiros e colaboradores. Essa conexão é essencial para construirmos um ambiente mais acolhedor e inovador”, afirma Ana Eliza Figueiredo, Gerente Executiva de Pessoas e Comunicação da Motiva.

‌



Para que o evento ocorresse dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela Agência Nacional da Aviação Civil, foi necessário um trabalho de planejamento operacional iniciado muito antes. “A equipe se dedicou durante meses para garantir o cumprimento rigoroso de todos os protocolos operacionais. O resultado foi uma corrida segura, sem imprevistos e sem qualquer impacto nas operações. Ficamos muito satisfeitos em ver que tudo funcionou como planejado e em receber uma corrida inédita no nosso aeroporto”, destaca o Gerente do Aeroporto de Palmas, Sílvio Nogueira.

Ao final da prova, todos os corredores receberam uma medalha colecionável.

‌



Corridas em aeroportos Motiva

A corrida de Palmas foi a terceira do Circuito de Corridas Motiva Aeroportos 2025, que já passo por Joinville (SC), Teresina (PI). Outros aeroportos administrados pela concessionária receberão etapas da Santander Track&Field Run Series ao longo deste ano, conforme o cronograma abaixo:

‌



- 30 de agosto: Aeroporto de São Luís (MA)- 12 de outubro: Aeroporto de Goiânia (GO)- 19 de outubro: Aeroporto de Londrina (PR)- 9 de novembro: Aeroporto da Pampulha (MG)- 30 de novembro: Aeroporto de Curitiba (PR)

