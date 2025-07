Aeroporto de Rio Preto bate recorde histórico no 1º semestre Terminal registrou movimentação de quase 438 mil passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h01 ) twitter

Terminal de São José do Rio Preto registra marca histórica de passageiros Divulgação ASP – Aeroportos Paulistas

O Aeroporto de São José do Rio Preto, sob a gestão da ASP – Aeroportos Paulistas, encerrou o 1º semestre de 2025 com um marco inédito: 437.937 passageiros atendidos nos últimos seis meses. Além de representar alta de quase 24% em relação ao 1º semestre de 2024, quando o fluxo foi de 354 mil viajantes, o número supera o maior recorde histórico para o período, registrado em 2019, com 383 mil passageiros.

Os resultados reafirmam o protagonismo do terminal como importante vetor de mobilidade no interior paulista, superando a demanda do período pré-pandemia.

O avanço também se reflete no volume de operações aéreas: ao todo, o Aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino contabilizou 4,5 mil pousos e decolagens nos primeiros seis meses do ano, 26% a mais em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram registradas 3,6 mil movimentações.

Para João Paulo Neves, coordenador geral da ASP, os números refletem a recuperação da demanda no período pós-pandemia, aliada ao investimento contínuo da concessionária em oferecer serviços de excelência. “O Aeroporto de Rio Preto tem evoluído significativamente nos últimos anos, com investimentos que beneficiam tanto a segurança e a eficiência das operações quanto o conforto e a comodidade dos passageiros. Nosso compromisso é manter o empreendimento moderno, eficiente e acolhedor, proporcionando uma experiência de embarque e desembarque à altura das expectativas dos passageiros e das companhias aéreas, sendo um facilitador no processo de retomada da movimentação aérea brasileira”, ressalta.

