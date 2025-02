Aeroporto de Salvador - Med+ vence concorrência e assume operações de resgate “Com faturamento previsto de R$ 1,5 bilhão em 2024, empresa é a maior da América Latina no segmento” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/01/2025 - 18h37 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h37 ) twitter

Aeroporto de Salvador: novo grupo assume operações de resgate @victormourafoto

O aeroporto de Salvador, administrado pela VINCI Airports, operadora de 8 aeroportos no Brasil, possui o segundo maior fluxo de passageiros do Nordeste, além de estar entre os 10 mais movimentados do Brasil. Em 2023, o total de embarques e desembarques em todo o Brasil foi de 112,6 milhões de pessoas, sendo que, deste total, 7,3 milhões ocorreram na capital da Bahia. Para 2025, a expectativa é de que o aeroporto receba o um recorde de fluxo internacional dos últimos 25 anos, uma quantidade 17% maior do que no período antes da pandemia.

Agora, a Med+, maior companhia de emergências aeroportuárias da América Latina, que cuida de grandes aeroportos como Galeão e Congonhas, acaba de assumir as operações de prevenção, combate a incêndio e resgate do aeroporto Luís Eduardo Magalhães. “Hoje, no país, sem dúvida alguma, somos os melhores no que fazemos. Em um acidente aéreo, em qualquer área da pista, em menos de 3 minutos a nossa equipe está no local socorrendo as pessoas. Só conseguimos esta eficiência, pois utilizamos os melhores equipamentos do mundo e treinamos exaustivamente até encontrarmos a excelência”, explica Victor Reis, Presidente do Grupo Med+.

No Aeroporto de Salvador, a Med+ conta com um time de 60 profissionais capacitados, incluindo bombeiros, socorristas, motoristas de carros de resgate e líderes de equipe, disponíveis 24 horas para oferecer atendimento imediato em qualquer emergência. A Med+ também já cuidava também de todo o atendimento médico do aeroporto. “O tempo de resposta é um dos fatores mais determinantes para o resgate de vítimas e os nossos profissionais são reconhecidos justamente pelo treinamento rigoroso que fazemos. Não somos simples prestadores de serviço. Nós cuidamos de uma das partes mais sensíveis de um aeroporto, que é a manutenção da vida. Creio que este foi o principal motivo que fez com que a Med+ ganhasse a concorrência”, ressalta.

A Med+ tem um faturamento estimado superior a R$ 1,5 bilhão. Nos próximos meses, a companhia deve anunciar 2 novos grandes contratos, envolvendo operações em estradas e aeroportos. A estratégia para a companhia atrair talentos e mantê-los, foi a implementação na cultura da empresa o Capitalismo Consciente, em que o foco deve ser sempre cuidar dos funcionários e suas famílias, para que estes trabalhem felizes e, consequentemente, permaneçam na companhia por muitos anos.

“A turnover, ou seja, a rotatividade de funcionários é o maior problema de uma organização cujo o core é a terceirização de mão-de-obra. Nós somos os maiores e somos reconhecidos como os melhores, justamente por causa do nosso time. Nós conseguimos manter o nosso quadro de colaboradores e isso reflete no nosso faturamento”, finaliza Reis.

