Aeroporto de Teresina dá dicas para evitar imprevistos no canal de inspeção

Com as férias de julho, muitas famílias aproveitam o período para colocar o pé na estrada e viver novas experiências. Para que tudo ocorra bem, o Aeroporto de Teresina reforça algumas orientações simples que fazem toda a diferença na hora de passar pelo canal de inspeção de segurança (popularmente conhecido como raio-x) e garantir uma viagem tranquila.

Muita gente se prepara com antecedência: define o destino, compra as passagens, escolhe as roupas mais adequadas... mas é na hora de organizar os itens pessoais que algumas dúvidas ainda aparecem. O que pode ou não pode levar na mala de mão? E aquele spray de cabelo? E a tesoura pequena?

O supervisor de Operações e Segurança do Aeroporto de Teresina, Rafael Maia, explica que seguir as recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é a melhor forma de evitar transtornos. “Durante as férias, o número de passageiros cresce bastante e, com ele, também aumentam os objetos retidos no raio-x. Por isso, nosso objetivo é orientar com antecedência para que a viagem comece com conforto e segurança para todos”, destaca Rafael.

O canal de inspeção de segurança é um procedimento padrão que garante a segurança de todos os passageiros e da tripulação. Quando algum item proibido é identificado, a mala precisa ser aberta e, muitas vezes, o objeto é recolhido e nem sempre é possível despachá-lo.

‌



Entre os itens que não podem ser levados na bagagem de mão, estão:• Objetos cortantes (facas, canivetes, tesouras grandes, estiletes)• Ferramentas (alicates, martelos, furadeiras)• Líquidos inflamáveis e aerossóis fora das medidas permitidas• Armas de qualquer tipo (inclusive réplicas ou brinquedos que emitem)• Substâncias químicas, venenosas ou radioativas

Porém, nem tudo é proibido. Veja alguns itens que estão liberados, com restrições:• Tesouras pequenas (com lâmina menor que 6 cm)• Lixa de unha sem ponta cortante• Canetas e lapiseiras menores que 15 cm• Até 1 isqueiro por passageiro, porém não pode ser do tipo maçarico• Bastão de selfie dentro do volume permitido da bagagem de mão• Sprays de uso pessoal ou médico (até 300 ml/g por frasco em voos nacionais e 100ml/g em internacionais)

‌



A lista completa está disponível na Resolução nº 515 da ANAC, mas a recomendação principal é: em caso de dúvida, consulte a companhia aérea ou procure orientação com antecedência.

“Viajar é maravilhoso e começa antes do embarque. Ao se informar sobre o que levar, o passageiro evita filas, atrasos e garante uma experiência mais leve e tranquila”, finaliza o supervisor.

‌



