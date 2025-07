Aeroporto em Orlando eleva sua segurança com tecnologia da Genetec Organização substituiu sistema analógico por vigilância inteligente, melhorou o tempo de resposta a incidentes e ampliou o controle operacional em Sanford Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 13h08 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h08 ) twitter

Aeroporto Sanford: reforço na segurança operacional Divulgação

O aeroporto Internacional Sanford, na região metropolitana de Orlando, nos Estados Unidos, modernizou sua infraestrutura de segurança ao adotar o sistema de vigilância IP Omnicast da Genetec, líder em soluções unificadas para segurança pública e privada, operações e inteligências de negócios, com a implementação da SiteSecure. Com quase 2 milhões de passageiros anuais e operações intensas, o SFB precisava de uma solução moderna e eficaz para garantir respostas rápidas a incidentes e, com isso, manter a segurança de passageiros, companhias aéreas e equipes.

Antes da atualização, o aeroporto operava com um sistema analógico de CFTV gravado em VCR, com baixa qualidade de imagem e acesso restrito aos vídeos. A ausência de monitoramento em tempo real e a dificuldade na recuperação de imagens comprometiam diretamente a segurança e a eficiência das operações.

Diante dessas limitações, a administração do aeroporto buscava uma plataforma moderna, intuitiva, escalável e compatível com os sistemas já existentes. O responsável pela escolha da nova tecnologia foi Bryant Garret, CFO e diretor de operações do departamento de polícia do aeroporto. Ele procurava uma solução aberta, com alta capacidade de integração, controle simultâneo de múltiplas câmeras, exportação facilitada de vídeos e recursos avançados de operação.

Com suporte técnico da SiteSecure, o SFB optou pelo Omnicast, da Genetec. A migração começou com a integração de 150 câmeras já instaladas e a adição de outras 80, aproveitando a infraestrutura de fibra óptica para criar uma rede IP dedicada. A arquitetura aberta do sistema permitiu manter o hardware existente e garantiu escalabilidade para futuras expansões.

‌



A nova interface tornou a operação diária mais prática, com funções intuitivas como arrastar-e-soltar, renomear câmeras com facilidade e marcar imagens de potenciais incidentes para análise posterior. A confiabilidade foi reforçada por mecanismos de failover, redundância e alta qualidade no armazenamento e exportação dos vídeos.

“A interface de usuário foi um dos recursos que mais me agradaram”, comenta Garret. “Por exemplo, alterar os nomes das câmeras é tão fácil quanto renomear um documento no Word, da Microsoft.”

‌



Os benefícios foram expressivos. O acesso remoto às câmeras aumentou a agilidade das operações, e o monitoramento passou a cobrir toda a área do aeroporto, com apoio de uma central policial remota 24 horas por dia. Em um incidente real, o sistema permitiu identificar rapidamente que não havia risco, evitando uma evacuação e paralisações desnecessárias. A qualidade das imagens também foi essencial para esclarecer eventos em áreas sensíveis.

Além da performance, o suporte técnico rápido da Genetec se destacou. Garret apontou a agilidade no atendimento como um diferencial. “O nível de serviço que obtivemos com a Genetec foi realmente animador. Em situações em que nosso fornecedor anterior não respondia com agilidade, a Genetec demonstrou excelente capacidade de resposta”, finaliza.

‌



Para saber mais sobre a implementação no Aeroporto Sanford, acesse: https://www.genetec.com/br/estudo-de-caso/aeroporto-internacional-sanford-em-orlando

Sobre a Genetec

A Genetec Inc. é uma empresa global de tecnologia que vem transformando o setor de segurança eletrônica há mais de 25 anos. O portfólio de soluções da empresa permite que empresas, governos e comunidades em todo o mundo protejam pessoas e ativos, melhorando a eficiência operacional e respeitando a privacidade individual.

A Genetec oferece soluções líderes mundiais para gerenciamento de vídeo, controle de acesso e ALPR, todas construídas em uma arquitetura aberta e projetadas com a segurança cibernética no núcleo. O portfólio da empresa também inclui soluções de detecção de intrusão, intercomunicação e gerenciamento de evidências digitais.

Com sede em Montreal, Canadá, a Genetec atende seus mais de 42.500 clientes por meio de uma extensa rede de parceiros de negócios e consultores credenciados em mais de 159 países.

