Aeroporto Internacional de Belém terá voos da Avianca para Bogotá Terminal prioriza posição de hub estratégico para a mobilidade aérea internacional Luiz Fara Monteiro 17/07/2025 - 20h23

Aeroporto Internacional de Belém: rota fixa inédita da Avianca para Bogotá, Divulgação Avianca

O Aeroporto Internacional de Belém segue reafirmando sua posição com hub estratégico para a mobilidade aérea internacional. A partir do dia 27 de outubro, o maior terminal aéreo da região norte, sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), passará a contar com uma rota fixa inédita da Avianca para Bogotá, capital da Colômbia, com três frequências semanais operadas por aeronaves Airbus A320, que possuem capacidade para até 180 passageiros.

Além de ampliar a oferta de viagens internacionais do empreendimento, a novidade permitirá conectividade direta de Belém para mais de 30 destinos entre América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, impulsionando ainda mais o fluxo de viajantes corporativos e dos turistas que desejam conhecer as maravilhas da Amazônia brasileira.

A nova operação também reforça a malha do Aeroporto Júlio Cézar Ribeiro - Val-de-Cans durante o período da COP30, facilitando chegadas e partidas para os participantes desse grande evento de sustentabilidade. Com isso, o Aeroporto Internacional de Belém passará a contar com voos diretos para seis destinos na América do Sul, na América do Norte e na Europa.

Com duração média de apenas 4h30, os voos partem de Bogotá às 23h05 (horário local), às segundas, quartas e sextas-feiras, com chegada prevista em Belém às 5h40 da manhã do dia seguinte. No sentido inverso, as decolagens ocorrem às terças, quintas e sábados, às 8h50 da manhã, com chegada à capital colombiana às 11h15 (horário local).

Na avaliação de Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a chegada de mais uma companhia aérea marca uma nova fase para a conectividade internacional do aeroporto, que também passou a contar recentemente com o início dos voos da Gol para Miami (EUA). “É uma grande satisfação participar do anúncio de uma rota inédita que conectará Belém a Bogotá com a operação da Avianca. Além de ampliar as opções de voo para os participantes da COP 30, a nova frequência representa uma oportunidade valiosa para que nossos passageiros descubram os encantos da Colômbia e tenham acesso facilitado a importantes destinos nas Américas e na Europa. Também será um vetor importante para o incremento do turismo na capital paraense”, afirma. O executivo também destaca que os investimentos da ordem de R$ 450 milhões da concessionária qualificam o empreendimento para o incremento da oferta. “Com a maior transformação da história do Aeroporto Internacional de Belém, conduzida pela NOA, estamos orgulhosos de não apenas elevar a qualidade da experiência de viagem, mas também oferecer os mais rigorosos padrões de eficiência para receber o aumento da oferta de voos”, complementa.“

À medida que avançamos com a modernização da infraestrutura do Aeroporto Internacional de Belém, o empreendimento se torna cada vez mais atrativo para a chegada de novos parceiros de negócio. Temos atuado ativamente junto às companhias aéreas para que esse incremento se concretize, e é com grande satisfação que recebemos o anúncio da Avianca, que reforça o posicionamento do aeroporto como hub estratégico para a conectividade doméstica e, especialmente, internacional. Além de mais opções de voos, nossos clientes contarão com novas facilidades, como a implantação do hotel e a expansão do mix comercial”, afirma Artur Tiago Costa, diretor financeiro da NOA.

COM AVANÇO DAS OBRAS, NOVOS ESPAÇOS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS

Desde o segundo semestre de 2024, o Aeroporto Internacional de Belém vem passando pela maior transformação de sua história, com as obras de modernização executadas pela NOA. Investimentos próprios da ordem de R$ 450 milhões vão transformar por completo a experiência dos turistas e paraenses que utilizam o empreendimento, além de permitir experiências mais confortáveis e eficientes para os milhares de participantes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém.As intervenções contemplam melhorias tanto na modernização do terminal de passageiros quanto na infraestrutura operacional do aeroporto. Atualmente, os viajantes já podem usufruir de alguns espaços renovados, incluindo as novas salas de embarque remoto e embarque internacional, banheiros reformados e novas opções no mix comercial.

