Aeroporto Internacional de Cuiabá inaugura novo Centro de Controle Operacional com inteligência artificial Ações incluem segurança operacional, monitoramento mais eficiente da movimentação de aeronaves, veículos e pessoas e emergências aeronáuticas Luiz Fara Monteiro 29/07/2025 - 13h49

Novo Centro de Controle Operacional com IA Divulgação COA

No mês de junho, o Aeroporto Internacional de Cuiabá deu um passo importante para elevar ainda mais a segurança e a eficiência de suas operações com a inauguração do CORE - Inteligência Integrada. A iniciativa foi desenvolvida de forma pioneira pelo grupo Socicam, que integra, em conjunto com a Sinart, a concessionária Centro-Oeste Airports (COA), responsável pela gestão de quatro aeroportos no estado de Mato Grosso.

Concebido como uma evolução dos Centro de Controle Operacionais e contando com tecnologias de última geração, como Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e Internet das Coisas (IOT), o CORE realiza amplo escopo de ações que vão desde a segurança operacional, com monitoramento mais eficiente da movimentação de aeronaves, veículos e pessoas, até o gerenciamento de crises e emergências aeronáuticas, inclusive aquelas decorrentes de atos ilícitos contra a aviação civil. A tecnologia também apoia de forma essencial as atividades de AVSEC (responsável pela segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita) e fortalece a proteção do patrimônio, contribuindo para a prevenção de crimes e a manutenção da ordem pública no Terminal de Passageiros (TPS) do aeroporto.

Neste modelo, a inteligência artificial analisa imagens em tempo real com o suporte de algoritmos de autoaprendizagem, que identificam movimentos inesperados, sinalizam comportamentos fora do padrão e detectam situações anormais com rapidez, direcionando a atenção dos operadores para os pontos críticos. A tecnologia dispensa o acompanhamento contínuo de todas as câmeras, sinalizando apenas o que merece atenção, permitindo mais agilidade na resposta a ocorrências.

O CORE também permite a integração e o processamento de dados provenientes de sensores do Sistema de Automação Predial, capazes de detectar abertura de portas, vazamentos de fluidos e variações ambientais, além de câmeras com inteligência artificial e outros dispositivos presentes no dia a dia das operações aeroportuárias. As imagens e os alertas gerados são exibidos em um grande painel de LED, que permite às equipes operacionais visualizar, de forma centralizada, todas as informações necessárias para prevenir ou mitigar eventuais incidentes, garantindo mais agilidade e assertividade na condução das operações.

‌



Para Marco Antônio Campos Gomes, superintendente do Aeroporto Marechal Rondon, o CORE eleva a segurança do terminal a um novo patamar. “Ao contrário dos centros de controle tradicionais, em que é necessário assistir às imagens de forma contínua, o sistema inteligente permite antecipar ações diante de comportamentos anormais, beneficiando tanto a segurança operacional (safety) quanto a segurança da aviação civil (security). O CORE amplia nossa eficiência ao integrar dados em tempo real, reduzindo o tempo gasto pelos operadores para analisar múltiplas fontes de informação e otimizando tomadas de decisão em qualquer eventualidade”, destaca.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da COA, a novidade permite ainda mais confiabilidade às operações do empreendimento. “Temos muito orgulho em incorporar esse avanço tecnológico às operações do Aeroporto Internacional de Cuiabá. Como o ambiente aeroportuário exige respostas em tempo real a situações complexas e adversas, nossos colaboradores e clientes agora contam com um ganho considerável no quesito segurança, tanto dentro das dependências do terminal de passageiros como no fluxo das operações do aeroporto. Além de mais eficiente, o investimento faz com que o aeroporto seja cada vez mais atrativo para o desenvolvimento de negócios”, avalia Migliorini.

‌



Para Danilo Franzin, gerente de Inovações Tecnológicas da Socicam, o CORE - Inteligência Integrada implementado no Aeroporto Internacional de Cuiabá também pode exercer outros recursos voltados às operações aeroportuárias. “Devido à alta capacidade dos dispositivos de segurança eletrônica do aeroporto, como as câmeras de segurança com inteligência artificial, controle de acesso e demais instrumentações, o CORE do Aeroporto Marechal Rondon pode ser utilizado como um Centro de Operações Aeroportuárias (COA) e como um Centro de Monitoramento Eletrônico de Segurança (CMES), considerado como um conceito de segurança existente no setor da aviação. Isso só é possível porque temos o que há de mais atual em termos de aprendizado de máquina e inteligência das máquinas em nosso sistema”, assegura.

Com a centralização de dados e o uso de tecnologias de ponta, a expectativa é de que o CORE passe a integrar, futuramente, a gestão centralizada dos demais aeroportos operados pela COA em Mato Grosso: Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis.

‌



