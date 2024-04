Aeroporto Internacional de Hamad eleito “Melhor Aeroporto do Mundo” no Skytrax World Airport Awards 2024 A porta de entrada para o Catar também foi nomeada “Melhor Aeroporto para Compras do Mundo” pela segunda vez consecutiva, e “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” pelo décimo ano consecutivo

Aeroporto Internacional de Hamad é reconhecido como o "Melhor Aeroporto do Mundo", segundo a Skytrax

O Aeroporto Internacional de Hamad (DOH) garantiu novamente sua posição como o “Melhor Aeroporto do Mundo” pelo prestigiado 2024 Skytrax World Airport Awards, realizado no Passenger Terminal Expo 2024 em Frankfurt, Alemanha, de 16 a 18 de abril. O aeroporto também conquistou o título de “Melhor Aeroporto para Compras do Mundo” pela segunda vez consecutiva e de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” pelo décimo ano consecutivo.

O reconhecimento do Aeroporto Internacional de Hamad teve base em avaliações de passageiros, que analisaram o desempenho do aeroporto através de indicadores-chave e o selecionaram como o melhor do mundo entre um grupo de mais de 500 concorrentes aeroportuários globais.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, que liderou o desenvolvimento e crescimento do Aeroporto Internacional de Hamad na última década, disse: “Esta é uma conquista notável para o Aeroporto Internacional de Hamad, que celebra o seu décimo aniversário de excelência operacional conectando passageiros de todos os lugares do mundo. É uma prova da dedicação da nossa equipe e parceiros, que têm contribuído para proporcionar aos passageiros a melhor experiência de viagem. Nosso investimento contínuo em instalações e iniciativas pioneiras em varejo e hospitalidade em um único terminal expansivo tornaram essa conquista possível.”

Ele enfatizou a importância de compreender as necessidades dos passageiros e a evolução das tendências de viagens: “No centro da nossa estratégia de crescimento está a viagem dos passageiros, a evolução das suas necessidades e o nosso compromisso em satisfazer e superar as expectativas. Introduzimos uma gama diversificada de experiências no aeroporto, incluindo o ‘Souq Al Matar’, que aproxima a hospitalidade e a cultura do Catar aos viajantes, e o “Orchard”, o local ideal para relaxamento e rejuvenescimento entre voos, além de uma variedade de lounges sofisticados. Continuamos empenhados em superar os limites da indústria para manter a nossa posição como o principal aeroporto do mundo.”

O Aeroporto Internacional de Hamad alcançou um marco significativo em 2023, testemunhando um aumento excepcional no tráfego de passageiros. Servindo mais de 45 milhões de passageiros, o aeroporto registrou um notável aumento de 31% em relação ao ano anterior, superando o impulso estabelecido durante a histórica Copa do Mundo FIFA. O aeroporto também recebeu novos parceiros aéreos, incluindo Vistara, Iberia, Xiamen Airlines, Garuda Indonesia e Japan Airlines, e atende mais de 250 destinos, recebendo passageiros, cargas e voos fretados.

Com o Aeroporto Internacional de Hamad se aproximando do seu décimo ano de operações, a expectativa é de um 2024 movimentado. Os planos incluem receber novas companhias aéreas parceiras, melhorar a conectividade e apoiar os esforços do Catar para sediar vários eventos globais. Comprometido com a Visão Nacional do Catar 2030 - um plano de desenvolvimento lançado pela Secretaria Geral de Planejamento do Desenvolvimento do Estado do Catar com o objetivo de “transformar o Catar numa sociedade avançada capaz de alcançar o desenvolvimento sustentável” até 2030 -, o Aeroporto Internacional de Hamad visa melhorar os esforços de sustentabilidade por meio de investimentos em novas tecnologias e iniciativas pioneiras na indústria, solidificando ainda mais a sua posição como líder na indústria da aviação.

