Aeroporto Internacional do Recife reúne apaixonados pela aviação no Spotter Aena Evento atraiu mais de 30 amantes da aviação para captação de imagens especializadas na movimentação aérea Luiz Fara Monteiro 14/05/2025 - 17h11

Spotters tiveram a oportunidade de registrar as fotografias a partir de pontos privilegiados, bem próximo à pista de Recife Leonardo Neves

Um dia dedicado aos amantes da fotografia de aviação. O Aeroporto Internacional do Recife recebeu, no último sábado (10), a primeira edição do Spotter Aena, evento promovido pela maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo. Mais de 30 participantes tiveram a oportunidade de acessar o pátio de aeronaves para registrar imagens de pontos privilegiados, bem próximo da pista de pousos e decolagens.O Spotter Aena ocorreu das 8h30 às 13h30. Os fotógrafos foram recepcionados com uma apresentação institucional de boas-vindas, seguida de um coffee break no auditório do aeroporto. Antes da ida ao pátio, eles receberam instruções importantes sobre o acesso à área restrita, um kit de segurança e alguns brindes da concessionária. O grupo contou com todo o suporte da equipe operacional para poder fazer os registros de maneira segura.

Durante a apresentação, Diego Moretti, diretor do Aeroporto Internacional do Recife, ressaltou pilares importantes da Aena, como a sustentabilidade, o Plano de Ação Climática e o gerenciamento do risco de fauna. Já no pátio de aeronaves, os spotters acessaram diferentes posições e puderam fotografar aeronaves da Gol, Latam e Azul, como os modelos ATR-72, Boeing 737, Embraer-E2, além dos Airbus A320, A321 e do tão esperado A330. “A Aena busca transformar aeroportos em espaços cada vez mais conectados com as pessoas. Entendemos os spotters como parte essencial dessa missão, ajudando a aproximar o público do universo da aviação, sempre com muita paixão. Contamos com a parceria deles para disseminar informações relevantes e cada vez mais fomentar a aviação brasileira”, destacou Moretti.Um dos participantes do Spotter Aena foi o professor do curso de turismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Luis Henrique Souza, que iniciou o hobby ainda nos anos 70 e já viajou por diversos países para fotografar as aeronaves. “Foi uma excelente iniciativa de aproximação entre a comunidade spotter do Recife e a Aena. O momento também serviu para muita interação e troca de experiências. É um tipo de fotografia muito especial, envolve uma ação diferente e muita adrenalina”, disse Luis.

Para Keane Freire, participar do Spotter Aena foi um presente antecipado de Dia das Mães. “Realizei um sonho de criança. Pela primeira vez, estive em um evento como esse, sou apaixonada pela aviação desde pequena e estou muito grata pela oportunidade, um verdadeiro presente de Dia das Mães. A minha filha também ama aeronaves, herdou o amor de mim, e com certeza também vai seguir esse hobby”, afirmou. De tão prestigiado, o evento contou até com a presença de spotters de outros estados. Clodoaldo Silva veio direto de Osasco, em São Paulo, exclusivamente para participar do Spotter Aena no Aeroporto Internacional do Recife. “Sou piloto privado e comissário de voo, então, estou em casa. Foi um evento muito marcante, fizemos vários cliques, de variados ângulos, o coração acelerava a cada movimento de aeronave. Com certeza, este é um dia que vai ficar na memória”, ressaltou.O Spotter Aena também já passou pelo Aeroporto de Uberaba e novas edições em outros aeródromos da concessionária no Brasil estão previstas para os próximos meses.

