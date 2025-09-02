Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares - Maceió inaugura Sala Multissensorial para passageiros neurodivergentes Iniciativa faz parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Ministério de Portos e Aeroportos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2025 - 02h05 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todos os ambientes foram planejados pela Neurobrinq, empresa especializada na fabricação destas salas Jonilton Lima

Maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, a Aena inaugurou nesta segunda-feira (1º) a Sala Multissensorial do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares - Maceió. Voltado para passageiros com Transtorno do Espectro Autista e outras neurodivergências, o espaço é mais um passo da concessionária na direção de tornar os espaços aeroportuários cada vez mais inclusivos, para que todos possam viajar com comodidade. A solenidade de abertura contou com a presença do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; do diretor-geral da Aena Brasil, Joaquín Rodríguez; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, entre outras autoridades e diretores da concessionária.

“A Aena realiza investimentos robustos em infraestrutura e serviços para melhorar a experiência do passageiro, a acessibilidade e a inclusão. A Sala Multissensorial faz parte desta entrega no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares”, destacou Santiago Yus, durante o evento. A iniciativa faz parte do Programa de Acolhimento ao Passageiro com Transtorno do Espectro Autista (TEA), do Ministério de Portos e Aeroportos, e está alinhada às melhores práticas da concessionária. O novo ambiente está localizado dentro da sala de embarque, dispondo de diversos dispositivos tecnológicos para proporcionar bem-estar e conforto aos passageiros neurodivergentes, que costumam apresentar algum tipo de hipersensibilidade a estímulos sensoriais.

Entre os recursos, estão painéis sensoriais, cascata de fibra ótica,sons de água corrente e outros delicados efeitos sonoros, almofadas revestidas com tecidos especiais e poltronas de avião. Os equipamentos do espaço podem ser operados de forma remota, com um sistema de internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) e inteligência artificial. As ferramentas disponíveis permitem que a sala ofereça um ambiente de descompressão, isolado dos elementos que podem provocar desequilíbrio emocional, como avisos sonoros, vídeos e outros elementos visuais.

“Desde o primeiro momento, a Aena deu prioridade à inclusão nos seus aeroportos. Hoje estamos aqui em Alagoas, com alegria, entregando mais essa sala multissensorial, a décima do Brasil, oferecendo apoio às pessoas neurodivergentes e suas famílias, com acolhimento, dignidade e conforto para quem mais precisa”, destacou Silvio Costa Filho.

‌



Na rede administrada pela Aena no Brasil, além do terminal que atende à capital alagoana, há salas semelhantes implantadas nos aeroportos de Congonhas (SP), do Recife (PE), de Campo Grande (MS), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE). As duas últimas estão em fase de soft opening e todas elas foram planejadas pela Neurobrinq, empresa especializada na fabricação desses ambientes. Além disso, Espaços TEA foram instalados nas salas de embarque dos aeródromos de Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Santarém, Marabá, Altamira, Carajás, Juazeiro do Norte, Campina Grande, Corumbá e Ponta Porã. Durante a solenidade de abertura, também foi distribuída a cartilha “Inclusão Dentro e Fora do Avião”, escrita por Aline Campos. A autora destacou que o livro tem um papel relevante na conscientização das pessoas em relação às dificuldades enfrentadas por passageiros neurodivergentes.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.