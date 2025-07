Aeroportos administrados pela Aena recebem prêmio de sustentabilidade da Anac Campina Grande e Juazeiro do Norte foram reconhecidos pelas iniciativas adotadas para reduzir os impactos da aviação civil sobre o meio ambiente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/07/2025 - 11h31 (Atualizado em 09/07/2025 - 11h32 ) twitter

Programa Aeroportos Sustentáveis da Anac tem por objetivo incentivar e disseminar as melhores práticas ambientais Divulgação Aena Brasil

Maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, a Aena se destaca no Prêmio Aeroportos Sustentáveis, promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Dois aeródromos administrados pela concessionária se sobressaíram durante a cerimônia de reconhecimento, que aconteceu na tarde desta terça-feira (8), em Brasília. Em diferentes categorias, Campina Grande e Juazeiro do Norte foram ressaltados pelas iniciativas sustentáveis adotadas para reduzir os impactos da aviação civil sobre o meio ambiente.

Na categoria de até 200 mil passageiros por ano, o Aeroporto de Campina Grande foi o vencedor do eixo insumos, que avalia a gestão do consumo de energia e recursos hídricos e da geração de resíduos pelos aeroportos. Já na categoria de até 1 milhão de passageiros por ano, o Aeroporto de Juazeiro do Norte venceu nos eixos insumos e sociedade, que avalia a governança corporativa e o engajamento social dos aeroportos.

Essa foi a sexta edição do prêmio, que tem o objetivo incentivar a adoção de ações sustentáveis e disseminar as melhores práticas ambientais. A adesão ao programa é voluntária. Participaram da cerimônia, representando a Aena, o gerente de Qualidade e Meio Ambiente, Mauricio Martin de Moura, e os diretores dos aeroportos de Campina Grande e Juazeiro do Norte: Luciano Rodrigues e Italo Gonçalves, respectivamente.

“Para mim é uma honra receber esse prêmio representando o Aeroporto de Campina Grande. A Aena segue com o compromisso de desenvolvimento, responsabilidade e fomento das políticas ESG”, disse Luciano Rodrigues. Já Italo Gonçalves, destacou o comprometimento da equipe. “Temos um compromisso permanente com a sustentabilidade. Agradeço a todo o time do Aeroporto de Juazeiro do Norte que contribuiu com as ações e nos ajudou a conquistar esse prêmio”.

Ao todo, 37 iniciativas foram inscritas e avaliadas pela Anac dentro do biênio 2023/2024, em três eixos independentes: engajamento social dos aeroportos (Sociedade), gestão do consumo de energia, recursos hídricos e de resíduos (Insumos) e gestão de emissões e ruído (Externalidades). Esta edição incluiu nas avaliações a certificação do programa Airport Carbon Accreditation (ACA), da ACI-LAC.

“O desenvolvimento sustentável é um tema transversal a todas as atividades da Aena, e que baliza tomadas de decisão, como, por exemplo, as obras estruturais dos aeroportos. Desde o primeiro momento, a eficiência energética e a atenção aos impactos do clima estiveram em pauta. Esses prêmios reforçam nosso compromisso diário com o meio ambiente e nos incentiva a avançar mais nessa pauta”, destacou Mauricio.

O Aeroporto de Campina Grande foi reconhecido pelo programa da Anac pelo terceiro ano consecutivo. O aeródromo criou um Comitê de Sustentabilidade e Inovação (CSI) e possui três sistemas em operação que reduzem o consumo de água: captação da chuva, captação e reaproveitamento de água dos testes dos caminhões contra incêndio (CCI’s), e reaproveitamento da água tratada da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para irrigação das plantas e áreas verdes.

O Aeroporto de Juazeiro do Norte também se sobressaiu, nacional e internacionalmente, devido aos aportes realizados pela Aena na área de sustentabilidade. O projeto de eficiência hídrica foi reconhecido com o “Green Airport Recognition” pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC), e com a distinção no Programa Innova, promovido pela Aena Espanha e ao qual concorrem todos os 79 aeroportos da rede no mundo. Além disso, a Agência Nacional de Aviação Civil o classificou entre os três mais sustentáveis do Brasil em sua categoria. A iniciativa premiada desenvolve soluções de aproveitamento de água para enfrentar os desafios do clima semiárido.

