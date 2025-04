Aeroportos administrados pela Centro-Oeste Airports receberam 751 mil viajantes no 1º trimestre de 2025 Os três primeiros meses deste ano foram concluídos com saldo positivo para o transporte aéreo do estado de Mato Grosso Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/04/2025 - 17h52 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crescimento de 6% nos aeroportos administrados pela Centro-Oeste Airports Divulgação COA

Sob a gestão da Centro-Oeste Airports (COA), o Aeroporto Internacional de Cuiabá e os aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta registraram atendimento a mais de 751 mil viajantes, entre embarques e desembarques, nos 6.424 voos comerciais ofertados no período.Os indicadores representam crescimentos de 6% no fluxo de passageiros e de 5,5% no número de operações regulares em comparação com os três primeiros meses de 2024, quando 706 mil viajantes embarcaram e desembarcaram em 6.085 frequências realizadas nos quatro aeroportos.

Maior terminal aéreo de Mato Grosso, o Aeroporto Internacional de Cuiabá, em Várzea Grande, recebeu mais de 620 mil viajantes em 5.293 voos comerciais no primeiro trimestre. Os indicadores representam incrementos de 4% no fluxo de passageiros e de 2,5% no número de operações comerciais em relação ao mesmo intervalo em 2024, quando o aeroporto movimentou 596 mil passageiros em 5.161 voos. Com novas opções de destinos, rotas e frequências, o empreendimento é um dos principais centros de conexão do Centro-Oeste, oferecendo voos diretos para 17 aeroportos em oito estados brasileiros e no Distrito Federal.Já em Sinop, o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo alcançou um novo recorde histórico de movimentação no primeiro trimestre de 2025. No total, quase 108 mil passageiros foram atendidos, entre embarques e desembarques, nos 864 voos regulares operados para Cuiabá (MT), Brasília (DF), Campinas (SP) e Guarulhos (SP).

Em comparação com os três primeiros meses de 2024, quando o empreendimento registrou 89 mil passageiros e 690 operações, os números indicam aumentos de, respectivamente, 20% no volume de viajantes e de 25% no total de voos realizados.Em Alta Floresta, o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias teve o maior crescimento percentual no fluxo de passageiros entre os quatro empreendimentos administrados pela COA. Com 24,5% mais viajantes em relação ao mesmo período de 2024 e 12% mais pousos e decolagens, a movimentação no terminal alta-florestense foi superior a 11,7 mil passageiros durante o período, que contou com 137 voos para os aeroportos de Cuiabá (MT) e Viracopos (SP).

O Aeroporto de Rondonópolis - Maestro Marinho Franco, por sua vez, registrou mais de 11 mil viajantes, entre embarques e desembarques, nos 130 voos realizados no mesmo intervalo de tempo. Em comparação com os valores observados em 2024, o crescimento foi de 6% no número de passageiros e de 16% na quantidade de frequências realizadas. Com investimentos na ordem de R$570 milhões, a COA inaugurou, em 2024, novas instalações nos quatro aeroportos sob sua gestão. Em Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, novos terminais foram construídos do zero, oferecendo espaços mais amplos, seguros e confortáveis. Já o Aeroporto Internacional de Cuiabá passou por ampliação e requalificação completa, com modernização das áreas dedicadas ao uso dos passageiros, diversificação do mix comercial e renovação do sistema de climatização, elevando a qualidade oferecida aos viajantes.

‌



“É com grande satisfação que anunciamos um primeiro trimestre positivo nos aeroportos da COA. Alcançar esse resultado logo após a entrega dos novos terminais em Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis, além da modernização completa da infraestrutura em Cuiabá, reforça que estamos no caminho certo para elevar os níveis de qualidade dos nossos serviços. Mais do que instalações confortáveis, realizamos investimentos significativos em infraestrutura operacional, o que contribui para fortalecer a confiabilidade das nossas operações”, afirma Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da COA.

De acordo com o executivo, as melhorias realizadas possuem contribuição fundamental para a sociedade. “Nossa expectativa é seguir aprimorando os serviços prestados em nossos empreendimentos, fomentando ainda mais a mobilidade aérea a partir de Mato Grosso e contribuindo diretamente para o turismo e o desenvolvimento econômico do estado”, conclui Migliorini.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.