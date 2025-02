Aeroportos administrados pela COA preveem aumento médio de 15% na movimentação de passageiros durante o Carnaval Período festivo será de movimentação intensa em Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 19h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeroportos COA: aumento médio de 15% na movimentação de passageiros durante o Carnaval Divulgação

Sob a gestão da Centro-Oeste Airports (COA), o Aeroporto Internacional de Cuiabá e os aeroportos de Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, se preparam para um período de Carnaval marcado por aumento significativo na movimentação de passageiros.

Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, a expectativa é de que mais de 43,4 mil viajantes passem pelos terminais administrados pela concessionária nos 386 voos programados para o período, um aumento médio de 15% em relação ao fluxo registrado pelos quatro empreendimentos no ano anterior, quando o registro foi de 37,9 mil viajantes.

O Aeroporto Internacional de Cuiabá - Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, prevê atender 35.513 clientes nos dias de folia, um crescimento de 12,2% em relação ao Carnaval de 2024. O número de voos também aumentará, passando de 277 para 316 operações, indicando incremento de 14%. O terminal, um dos principais centros de conexão do Centro-Oeste, oferece voos para 17 aeroportos em oito estados brasileiros e no Distrito Federal, operados por Azul, Gol e Latam.

‌



Já em Sinop, o Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo espera aumento de 19% no fluxo de passageiros em comparação com o ano anterior, totalizando cerca de 6,5 mil viajantes no período festivo. O terminal terá 54 operações aéreas, um crescimento de 17,3% em relação a 2024. O aeroporto mantém conexões diretas com Cuiabá (MT), Brasília (DF), Campinas (SP) e Congonhas (SP), sendo atendido pelas principais companhias aéreas do país.

O Aeroporto de Rondonópolis – Maestro Marinho Franco projeta receber o dobro do número de passageiros em relação ao fluxo do ano passado. A expectativa é de que 922 viajantes embarquem e desembarquem durante o feriado de Carnaval, enquanto o número de voos será 33,3% maior, passando de seis para oito operações. O terminal oferece ligação com o Aeroporto Internacional de Viracopos (SP), um dos principais hubs do país, por meio da Azul.

‌



Em Alta Floresta, o Aeroporto Piloto Osvaldo Marques Dias prevê crescimento de 33,3% no fluxo de viajantes, com movimentação de 521 passageiros no período festivo. O número de voos também será 33,3% maior, totalizando oito operações. O Aeroporto de Alta Floresta conecta os passageiros ao Aeroporto Internacional de Cuiabá, possibilitando conexões para diversos destinos nacionais. A partir de março, o empreendimento vai inaugurar a rota para o Aeroporto Internacional de Viracopos (SP) por meio da Azul.

Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da COA, a concessionária reforça sua missão em oferecer uma experiência de viagem eficiente e confortável aos passageiros. “O aumento na movimentação nos aeroportos administrados pela COA reflete o fortalecimento da aviação regional, especialmente após a conclusão das obras dos novos terminais em Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis, e da requalificação completa do Aeroporto Internacional de Cuiabá. Com instalações renovadas, mais amplas e confortáveis, potencializamos esses aeroportos para ampliar ainda mais a conectividade no estado de Mato Grosso. Nosso compromisso é seguir investindo na infraestrutura e na qualidade dos serviços oferecidos, garantindo conforto e eficiência aos clientes, colaboradores e parceiros comerciais”, destaca.

‌



Investimentos da COA marcaram nova era para o modal aéreo em Mato Grosso

Com investimentos de R$ 570 milhões, a COA inaugurou, em 2024, novas instalações nos quatro aeroportos sob sua gestão. Em Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, os terminais foram construídos do zero, oferecendo espaços mais amplos, seguros e confortáveis. Já em Várzea Grande, o Aeroporto Internacional de Cuiabá passou por requalificação completa, com modernização das áreas dedicadas ao uso dos passageiros, ampliação do mix comercial e renovação do sistema de climatização, elevando a qualidade oferecidos.

Sobre a Centro-Oeste Airports (COA)

A Centro-Oeste Airports (COA) administra quatro aeroportos em Mato Grosso: Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, Aeroporto de Sinop – Presidente João Batista Figueiredo, Aeroporto de Rondonópolis – Maestro Marinho Franco e Aeroporto de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias.

A concessionária é formada pelo grupo Socicam, empresa com 53 anos de atuação, líder em infraestrutura de mobilidade no Brasil, especialista na criação de soluções para gestão de aeroportos, portos, terminais urbanos e rodoviários, e a Sinart, empresa fundada há mais de 40 anos, com larga experiência na gestão de aeroportos, terminais rodoviários, estacionamentos públicos e privados, empreendimentos de hotelaria, entre outras operações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.