Aeroportos certificados pelo programa ACI Airport Carbon Accreditation reduzem em um milhão de toneladas as emissões de CO2 Número de aeroportos certificados aumentou para 558 em 87 países Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 17h29 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais da metade dos passageiros do mundo viajaram por um aeroporto com a certificação ACI Airport Carbon Accreditation BH Airport

O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI World) divulgou nesta quinta-feira os resultados anuais de desempenho emissões de carbono e tendências de participação para seu programa global de gerenciamento de carbono para aeroportos, o ACI Airport Carbon Accreditation.

O recém-lançado relatório abrange o período de maio de 2023 a maio de 2024 e traz entre seus principais resultados:

• Os aeroportos certificados reduziram coletivamente mais de 1 milhão de toneladas de CO2: -1.037.292 CO2e (-14,8%);

‌



• O número de aeroportos certificados aumentou para 558 em 87 países, entre eles 70 aeroportos que aderiram ao programa pela primeira vez e 132 que progrediram para um nível mais alto de gerenciamento de carbono;

‌



• Mais da metade dos passageiros do mundo viajaram por um aeroporto com a certificação ACI Airport Carbon Accreditation (51,5%1 do tráfego global de passageiros coberto);

‌



• No final do período de relatório, 15 aeroportos alcançaram a mais alta certificação de Nível 5, tendo atingido emissões líquidas zero sob seu controle (escopos 1 e 2) e se comprometido com a descarbonização total em todos os escopos até 2050.

Olivier Jankovec, diretor-geral de ACI EUROPE disse: “Com a ciência não deixando dúvidas sobre o fato de que o aquecimento global está acelerando e que a ação climática deve permanecer uma prioridade máxima, é animador ver que a redução de carbono realmente foi incorporada à gestão de aeroportos em todo o mundo. Pelo 15º ano consecutivo, o ACI Airport Carbon Accreditation superou os resultados do ano anterior, com crescimento impressionante de participação em todas as regiões e economia substancial de CO2. Este também foi o primeiro período de relatório completo com o recém-estabelecido Nível 5, que certifica aeroportos que atingiram emissões líquidas zero de fontes sob seu controle. Globalmente, 15 aeroportos obtiveram esta acreditação no final do período, demonstrando uma mudança radical na liderança climática. Gostaria de parabenizar todos os aeroportos participantes por mais um ano, traduzindo ambição em resultados e ações concretas”.

Baixe o Airport Carbon Accreditation Annual Report no link.

Sobre o Airport Carbon Accreditation

O Airport Carbon Accreditation é o único programa de certificação de gerenciamento de carbono global endossado institucionalmente para aeroportos. Ele avalia e reconhece de forma independente os esforços dos aeroportos para gerenciar e reduzir suas emissões de carbono.

Por meio de seus sete níveis progressivamente rigorosos de certificação, o Airport Carbon Accreditation reconhece que os aeroportos estão em diferentes estágios em sua jornada em direção ao gerenciamento abrangente de carbono. É um programa para aeroportos de todos os portes, estendendo-se além de hubs e aeroportos regionais com tráfego regular de passageiros, para incluir aeroportos de aviação geral e focados em carga.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.