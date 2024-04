Aeroportos da Aena no Brasil têm mais de 3,3 mil voos previstos para a Páscoa

Alto contraste

Aeroportos Aena no Brasil: mais de 3,3 mil voos previstos para a Páscoa

Os 17 aeroportos administrados pela Aena no Brasil terão cerca de 3.351 voos, entre pousos e decolagens, no período da Páscoa, com uma oferta total de 503.043 assentos disponíveis. Os dados são referentes ao período entre os dias 28 e 31 de março.

A maior movimentação será no Aeroporto de Congonhas, que tem 1.748 voos programados para o período, com uma oferta de 283.608 assentos. Logo em seguida vem o Recife, com 724 voos previstos e um total 89.287 assentos ofertados. Na capital pernambucana, a quinta-feira (28) é o dia de maior movimento, com 211 operações.

Veja abaixo a previsão de movimentação em cada um dos 17 aeroportos:

Período: 28 a 31 de março

Congonhas

1.748 voos previstos

283.608 assentos ofertados

Recife

724 voos previstos

89.287 assentos ofertados

Maceió

193 voos previstos

32.160 assentos ofertados

João Pessoa

134 voos previstos

22.062 assentos ofertados

Aracaju

106 voos previstos

14.764 assentos ofertados

Uberlândia

106 voos previstos

14.558 assentos ofertados

Campo Grande

98 voos previstos

16.618 assentos ofertados

Santarém

40 voos previstos

6.222 assentos ofertados

Campina Grande

40 voos previstos

3.880 assentos ofertados

Montes Claros

40 voos previstos

2.144 assentos ofertados

Juazeiro do Norte

34 voos previstos

4.750 assentos ofertados

Marabá

30 voos previstos

4.890 assentos ofertados

Uberaba

20 voos previstos

1.864 assentos ofertados

Carajás

18 voos previstos

3204 assentos ofertados

Altamira

12 voos previstos

2.088 assentos ofertados

Corumbá

4 voos previstos

472 assentos ofertados

Ponta Porã

4 voos previstos

472 assentos ofertados

Sobre a Aena Brasil

Aena Brasil é marca registrada da espanhola Aena, considerada a maior operadora aeroportuária do mundo, em número de passageiros, pelo Conselho Internacional de Aeroportos. A companhia também é a maior do país, administrando 17 aeroportos, em nove estados brasileiros, sendo responsável por 20% da malha aérea nacional e pela gestão de Congonhas, o segundo maior em número de embarques e desembarques. Em 2022, seus 79 aeroportos e dois heliportos movimentaram cerca de 360 milhões de passageiros, sendo mais de 35 milhões no Brasil. Desde 2020, gere os equipamentos de infraestrutura do Recife (PE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB). Em 2023, assumiu Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Marabá (PA), Montes Claros (MG), Parauapebas (PA), Uberaba (MG), Altamira (PA), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS). Os dois blocos são administrados por diferentes sociedades de propósito específico: Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) e Bloco de Onze Aeroportos do Brasil (BOAB). Na Espanha, a Aena opera 46 aeroportos e 2 heliportos. É acionista controlador, com 51%, do aeroporto de Londres-Luton no Reino Unido, além de gerenciar aeroportos no México (12), Colômbia (1) e Jamaica (2).