Aeroportos da Aena no Brasil têm mais de 5,3 mil voos e oferta de 840 mil assentos previstos para feriadão do Dia do Trabalhador Congonhas, Recife, Maceió, João Pessoa e Campo Grande compõem o ranking dos cinco aeroportos mais movimentados do período Luiz Fara Monteiro 30/04/2025 - 18h31 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h31 )

Concessionária se prepara para proporcionar a melhor experiência para seus passageiros durante o feriado prolongado Divulgação Aena Brasil

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deve registrar uma alta movimentação nos aeroportos administrados pela Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo. Somando os 17 aeródromos no país, 848.650 assentos serão ofertados entre os dias 30 de abril e 5 de maio. Para o mesmo período, estão previstas 5.322 operações aéreas, entre pousos e decolagens. A maior movimentação será no Aeroporto de Congonhas, que tem 2.902 voos programados para o período, com uma oferta de 466.208 assentos. Logo em seguida, vem o Recife, com 1.144 voos previstos e um total de 184.098 assentos ofertados durante os seis dias. Ainda no Nordeste, Maceió se destaca no quesito de principais destinos para quem quer descansar.

O aeroporto alagoano tem prevista uma movimentação de 298 pousos e decolagens, com uma oferta de 51.560 assentos. João Pessoa e Campo Grande completam o ranking dos cinco aeroportos mais movimentados da rede Aena no Brasil durante o feriadão, com 31.776 e 29.192 assentos, respectivamente.

“Estamos preparados para oferecer o melhor serviço e atender uma alta demanda em mais um feriado prolongado. A Aena trabalha para aperfeiçoar cada vez mais os 17 aeroportos, proporcionando aos passageiros uma experiência de viagem completa, marcada pelo conforto e segurança”, destaca Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil.

‌



É importante ressaltar que a oferta de assentos leva em consideração a ocupação total das aeronaves e pode, ou não, traduzir-se em número de passageiros.

Veja abaixo a previsão de movimentação em cada um dos 17 aeroportos:

‌



Período:

30 de abril a 5 de maio

‌



Congonhas 2.902 voos previstos 466.208 assentos ofertados

Recife 1.144 voos previstos 184.098 assentos ofertados

Maceió 298 voos previstos 51.560 assentos ofertados

João Pessoa 178 voos previstos 31.776 assentos ofertados

Campo Grande 168 voos previstos 29.192 assentos ofertados

Aracaju 142 voos previstos 22.920 assentos ofertados

Uberlândia 158 voos previstos 18.584 assentos ofertados

Santarém 60 voos previstos 9.614 assentos ofertados

Marabá 54 voos previstos 8.886 assentos ofertados

Juazeiro do Norte 48 voos previstos 7.260 assentos ofertados

Montes Claros 66 voos previstos 6.408 assentos ofertados

Carajás 32 voos previstos 4.036 assentos ofertados

Campina Grande 30 voos previstos 3.192 assentos ofertados Altamira 12 voos previstos 2.052 assentos ofertados

Uberaba 22 voos previstos 1.812 assentos ofertados

Corumbá 6 voos previstos 816 assentos ofertados

Ponta Porã 2 voos previstos 236 assentos ofertados.

