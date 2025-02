Aeroportos da CCR devem receber mais de 262 mil passageiros durante Carnaval Expectativa é que os terminais de Curitiba, Goiânia, Navegantes, Foz do Iguaçu e São Luís concentrem o maior número de pessoas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/02/2025 - 17h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 17h06 ) twitter

Aeroportos da CCR: 2246 pousos e decolagens no Carnaval Divulgação CCR Aeroportos

Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, o número de passageiros nos 14 aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR Aeroportos deverá ser maior que o habitual, devido ao Carnaval. A empresa estima que mais de 262 mil pessoas, devam circular pelos terminais que estão sob sua administração durante o período, com cerca de 2246 pousos e decolagens.

O Aeroporto Internacional de Curitiba (CWB) deverá receber o maior número de viajantes nos dias de folia, com cerca de 80.485 mil pessoas, seguido pelo Aeroporto de Goiânia (GYN), por onde deverão passar 44.746 mil. Completam a lista dos cinco aeroportos mais movimentados: Foz do Iguaçu (IGU), com previsão de 31.624 mil passageiros, Navegantes (NVT), com 31.482 mil, e São Luís (SLZ), com 19.560 mil.

De acordo com Marcius Moreno, Diretor de Operações da CCR Aeroportos, datas festivas como o Carnaval exigem que haja uma operação especial nos aeródromos, já que o fluxo de pessoas tende a ser maior. “Quando temos a expectativa de maior movimentação, além de mais aeronaves pousando e decolando, fazemos todas as adequações necessárias em nossos terminais, com o reforço das equipes de limpeza e segurança durante todo o período. Queremos que a experiência de todos que passarem pelos nossos aeroportos seja positiva, por isso, trabalhamos para atingir o melhor nível de eficiência operacional”, comenta o executivo.

Para que tudo ocorra bem durante a viagem, a CCR Aeroportos orienta que o usuário se certifique de que está com um documento de identificação válido, a fim de evitar contratempos durante o processo de check-in, que pode ser feito de forma online, para que todo o processo seja ainda mais ágil. Também é importante verificar as políticas de bagagem da companhia aérea, especialmente quanto aos limites de peso e dimensões estabelecidos para a bagagem de mão e a bagagem despachada. Além disso, o passageiro deve estar preparado para passar pelo controle de segurança. Isso geralmente envolve a retirada de eletrônicos e líquidos da bagagem de mão, bem como passar pelos detectores de metais.

