Aeroportos da Motiva realizam programação especial em alusão aos 25 anos do acidente do Concorde

Ação contra o FOD (Foreign Object Debris ou, no português, detritos de objetos estranhos na pista Divulgação Motiva

Nesta sexta-feira (25), a Motiva Aeroportos promoveu uma programação especial voltada aos colaboradores que atuam nas operações de 13 aeroportos que administra no Brasil, para reforçar a importância das ações contra o FOD (Foreign Object Debris ou, no português, detritos de objetos estranhos).

As atividades incluíram caminhada nas pistas de pouso e decolagem, taxiways, pátios e roda de conversa, reforçando o compromisso da concessionária com a cultura de segurança e a prevenção de riscos operacionais. Estiveram envolvidos na programação colaboradores dos Aeroportos de Curitiba, Goiânia, Navegantes, Foz do Iguaçu, São Luís, Teresina, Palmas, Londrina, Pelotas, Uruguaiana, Bagé, Bacacheri e Pampulha.

A aeronave envolvida no acidente, estacionada no Aeroporto Charles de Gaulle Wikipedia

A ação educativa foi realizada na data que marca os 25 anos do acidente com o Concorde, um avião supersônico que tinha como destino a cidade de Nova York (Estados Unidos), mas caiu pouco depois de decolar de Paris (França), após um dos pneus traseiros passar por cima de uma tira de metal.

Aeronave se incendiou e explodiu instantes após a decolagem em Paris

“FOD é um risco silencioso, mas com potencial de causar danos severos. Promover ações de conscientização como essa é essencial para manter nossos times atentos e engajados com a segurança operacional. Cada colaborador tem um papel fundamental na identificação e eliminação desses riscos no dia a dia dos aeroportos,” afirma Eduardo Ulyssea, Gerente de Safety da Motiva Aeroportos.

As ações de FOD são realizadas regularmente nos aeroportos da Motiva para coleta de qualquer objeto estranho que possa causar danos às aeronaves ou que atrapalhe o fluxo das operações no aeródromo.

