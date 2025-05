Aeroportos da Motiva registram aumento de passageiros no primeiro trimestre de 2025 Crescimento de 7% foi impulsionado pelo desenvolvimento de novas rotas aéreas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/05/2025 - 10h50 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h50 ) twitter

Plataforma de aeroportos registrou um crescimento de 7% no número de passageiros Divulgação Motiva

A Motiva, nova marca do Grupo CCR, apresentou seu balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025. A plataforma de Aeroportos registrou um crescimento de 7% no número de passageiros, se comparado ao mesmo período do ano anterior, chegando a 10.265.000 pessoas embarcadas e desembarcadas nos 20 terminais que estão sob operação da concessionária. O resultado positivo foi impulsionado principalmente pelo desenvolvimento de novas rotas aéreas, e contribuiu para um aumento de 11% no EBITDA da plataforma.

Os principais destaques do período em crescimento de passageiros foram o Aeroporto Internacional de Curaçao, aumentou 20% puxado pela consolidação de rotas internacionais, e o BH Airport, que registrou alta de 17%, impulsionado pela consolidação de linhas aéreas no aeroporto e consequente ampliação das ofertas de voo.

Outro destaque foi o desempenho do tráfego de passageiros do Bloco Sul, com crescimento total de 5% e aumento de 20% de passageiros internacionais, com alta ocupação dos voos, além do aumento de rotas internacionais, quando comparado ao primeiro trimestre de 2024.

No que diz respeito à receita bruta, que cresceu 15%, os grandes destaques foram BH Airport com um aumento de 26%, o Bloco Sul com 20% e o Bloco Central com 6%. Além dos passageiros, a operação de cargas também teve impacto positivo, e as receitas não tarifárias (que não decorrem das tarifas aéreas e de cargas) com destaque às operações de varejo, serviços e salas VIP’s, que contam agora com uma infraestrutura mais robusta para desenvolvimento nos terminais da Motiva Aeroportos.

“Estamos muito contentes com o balanço desses três primeiros meses e nossa expectativa é que a performance para o segundo trimestre seja tão boa ou ainda mais positiva, principalmente por conta das melhorias realizadas em nossos aeroportos do Brasil que, após o término da fase 1B, elevaram a infraestrutura, conforto e a capacidade para receber ainda melhor uma quantidade maior de passageiros, além da oportunidade de expansão de nossa oferta aos clientes”, comenta Waldo Perez, diretor Vice-presidente da Motiva Aeroportos.

