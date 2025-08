Aeroportos da Motiva registram cerca de 16 milhões de passageiros no 1º semestre de 2025 BH Airport, Afonso Pena e Goiânia foram os aeroportos que mais se destacaram no período Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h32 ) twitter

Crescimento de 8,8% no número de passageiros dos 17 aeroportos Divulgação Motiva

A Motiva Aeroportos registrou, no 1º semestre de 2025, um crescimento de 8,8% no número de passageiros dos 17 aeroportos que opera no Brasil, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram cerca de 16 milhões de pessoas que embarcaram e desembarcaram nos terminais que estão sob operação da concessionária, em 2024 foram 14,7 milhões.

Os principais destaques no período foram BH Airport, com 6,2 milhões de pessoas; o Aeroporto Afonso Pena, com 2,9 milhões; seguido pelo Aeroporto de Goiânia, com 1,8 milhão. Para Monique Henriques, Diretora de Negócios Aeroportos Brasil da Motiva, esse crescimento é resultado de um trabalho contínuo da companhia em promover o potencial dos mercados nas regiões onde atua.

“Estamos muito contentes com esse balanço e isso nos impulsiona ainda mais a alcançar as metas estabelecidas para os próximos meses. Esses números mostram que os brasileiros têm viajado mais e se permitido conhecer as riquezas do Brasil. Para estimular ainda mais esse crescimento, nossos aeroportos estão com a infraestrutura necessária para receber bem os clientes, além de novos espaços comerciais, garantindo uma oferta ampliada de serviços, salas VIPs e, principalmente, com um time de operações que trabalha incansavelmente para proporcionar a melhor experiência aos passageiros, desde o check-in até o momento do desembarque”, comenta a executiva.

