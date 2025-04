Aeroportos de Belém e Macapá devem receber quase 55 mil passageiros no feriado do Dia do Trabalhador Número é 28% superior ao registrado no mesmo feriado do ano passado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/04/2025 - 16h56 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h56 ) twitter

Aeroportos administrados pela NOA: aumento de 16% no fluxo de clientes e de 20% no número de voos Divulgação

Sob gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), os aeroportos internacionais de Belém (PA) e de Macapá (AP) projetam aumento no volume de passageiros durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Entre os dias 1º e 4 de maio, a expectativa é de que 55 mil pessoas sejam atendidas pelos dois terminais, número 28% superior ao registrado no mesmo feriado do ano passado.

No Aeroporto Internacional Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans), em Belém, a previsão é de 49 mil embarques e desembarques, distribuídos em 284 voos regulares e 5 extras. No mesmo feriado em 2024, o terminal havia movimentado 37,7 mil passageiros, o que representa crescimento de 30% no fluxo de viajantes.Na

capital amapaense, o Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre também prevê um feriado movimentado. A estimativa é de que 5,8 mil passageiros sejam atendidos em 36 voos, o que representa um aumento de 16% no fluxo de clientes e de 20% no número de voos em relação ao ano anterior, quando foram registrados 5 mil viajantes e 30 operações.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a expectativa positiva é reflexo do desenvolvimento contínuo da malha aérea na região e dos investimentos em infraestrutura nos dois terminais. “Estamos avançando em uma agenda robusta de modernização que já começa a impactar positivamente a experiência dos nossos passageiros, tanto em Belém como em Macapá. Com mais conforto, eficiência e conectividade, fortalecemos a integração da Amazônia com os grandes centros e com destinos internacionais”, afirma.

Novo patamar de infraestrutura e serviços

Em Belém, a NOA está executando um amplo projeto de requalificação do terminal, que está recebendo investimentos da ordem de R$ 450 milhões. As intervenções abrangem desde a ampliação das áreas de embarque e modernização do terminal de passageiros até melhorias em eficiência energética e infraestrutura operacional. Entre os destaques, estão áreas de embarque quase triplicadas, ampliação das áreas comerciais em 45%, chegada de novas lojas e serviços, além da construção de dois mezaninos sobre o saguão, otimizando o fluxo e incrementando o conforto dos passageiros. Também estão previstas novas salas VIP, modernização de sanitários, abastecimento 100% por fontes renováveis e implantação de sistemas mais modernos de climatização e iluminação.No

Aeroporto Internacional de Macapá, melhorias também estão sendo realizadas, com foco no conforto dos clientes e na segurança das operações. A modernização contempla readequação da infraestrutura, nova ambientação, com sinalização mais intuitiva e acolhedora, melhorias nos sistemas de climatização, além de renovação do mobiliário, itens para a praça de alimentação e, ainda, novidades no mix comercial.Segundo Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a proposta é tornar a experiência dos clientes ainda mais completa nos dois empreendimentos. “Expandir a oferta comercial nos aeroportos significa agregar valor à jornada dos passageiros, com mais opções de consumo, conforto e praticidade. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente moderno, funcional e repleto de conveniências para quem embarca ou desembarca nos terminais da NOA. Além disso, esse movimento reforça nossa conexão com grandes marcas e estimula novas oportunidades de negócios dentro dos empreendimentos”, destaca.

