Aeroportos Sustentáveis: operadores podem se inscrever até esta sexta-feira (14/2) Engajamento social dos aeroportos, gestão do consumo de energia, recursos hídricos e de resíduos e gestão de emissões de ruído serão analisados na premiação da Anac Luiz Fara Monteiro 12/02/2025 - 18h24 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h24 )

Operadores aeroportuários interessados devem enviar um e-mail para meioambiente@anac.gov.br Arte Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recebe até o dia 14 de fevereiro as inscrições para a 6ª edição do Programa Aeroportos Sustentáveis. Os operadores aeroportuários interessados em participar devem enviar um e-mail para meioambiente@anac.gov.br. A participação é voluntária e não há ação de fiscalização associada às avaliações.

Para esta edição, o programa conta com algumas mudanças, como o período de avaliação, que passa a ser bienal (2024/2025); e a criação de três eixos independentes: engajamento social dos aeroportos (Sociedade), gestão do consumo de energia, recursos hídricos e de resíduos (Insumos) e gestão de emissões de ruído (Externalidades).

Outra novidade é a forma de classificação dos participantes, que passa a considerar a complexidade e a evolução das iniciativas ambientais implementadas na ordem crescente de Diagnóstico, Otimização, Redução e Restauração. Para se classificar em um determinado nível, o aeroporto precisa cumprir com todos os critérios associados a ele e aos níveis anteriores. Ao mesmo tempo, cada critério conta com uma pontuação individual, o que permitirá aos aeroportos alcançarem o maior resultado nas categorias de cada eixo, independentemente do nível alcançado. Os melhores resultados serão reconhecidos em um evento de premiação realizado pela Anac.

O novo Programa Aeroportos Sustentáveis traz ainda a inclusão da certificação do programa Airport Carbon Accreditation (ACA), do Conselho Internacional de Aeroportos para América Latina (ACI-LAC), nas avaliações. Os aeroportos que contarem com a certificação ACA terão atendimento automático a critérios semelhantes do edital. A medida faz parte da parceria entre a Anac e a ACI-LAC, que prevê a troca de conhecimento para o desenvolvimento sustentável do setor de aviação civil.

O edital foi publicado no final de janeiro, com mudanças que pretendem estimular as melhores práticas de sustentabilidade, além de premiar as iniciativas sustentáveis já implementadas no País. As alterações são resultado das avaliações da Agência junto aos operadores aeroportuários, que apresentaram sugestões de melhorias ao programa.

Para mais informações, a íntegra do edital e o resultado das premiações anteriores estão disponíveis na página do Programa Aeroportos Sustentáveis.

SERVIÇO

6ª edição do Programa Aeroportos Sustentáveis

Inscrições: até 14/2 pelo e-mail meioambiente@anac.gov.br;

Público-alvo: operadores aeroportuários;

Acesse: edital com as regras do programa.

