África do Sul anuncia plano para driblar crise de combustível no aeroporto de Joanesburgo Departamento de Transportes garante que aéreas terão acesso suficiente a combustível de aviação no Aeroporto Internacional O.R. Tambo Luiz Fara Monteiro 03/02/2025 - 06h43 (Atualizado em 03/02/2025 - 06h43)

O.R. Tambo: abastecimento garantido no aeroporto internacional de Joanesburgo ACSA

A ministra dos Transportes da África do Sul, Barbara Creecy, anunciou um plano logístico para garantir o abastecimento de aeronaves no Aeroporto Internacional de Joanesburgo.

“O Aeroporto Internacional O.R. Tambo terá estoques de combustível suficientes em fevereiro”, disse Creecy.

A Ministra se reuniu no fim de semana com a companhia Sasol e a Associação da Indústria de Combustíveis da África do Sul para acionar discutir detalhes e garantir que o aeroporto esteja adequadamente abastecido com combustível para esse mês.

A Companhia de Aeroportos de África do Sul (ACSA) colocará em prática as ações que envolverá diversas partes interessadas, contribuindo para a operação eficiente do maior aeroporto internacional sul-africano, informa o The Citizen.

‌



O Departamento de Transportes declarou neste domingo (2) que os estoques de combustível no Aeroporto Internacional OR Tambo estavam em 20,1 milhões de litros no início de fevereiro.

Nos últimos dias, 59 milhões de litros foram bombeados para o gasoduto de abastecimento, que o departamento afirma que devem chegar à Kempton Park, área do terminal, até 6 de fevereiro.

‌



O acordo garantirá as operações dos voos até que a Refinaria Nacional de Petróleo sul-africana (NATREF) retome os trabalhos, no final de fevereiro, após um incêndio que agravou problemas significativos na cadeia de suprimentos. O aeroporto, que requer 3,6 milhões de litros de combustível de aviação diariamente, enfrentou desafios que levaram algumas companhias aéreas a reabastecer em locais alternativos, como o Aeroporto King Shaka, em Durban, e em Windhoek, na Namíbia.

‌



