África do Sul recebeu 2,3 milhões de turistas internacionais a mais que o Brasil em 2024

Cidade do Cabo: turismo local contribui com marca de chegadas internacionais na África do Sul South African Tourism

Safáris, vinícolas, natureza, cultura. Motivos não faltam. E justificam os dados recentes do Statistics South Africa , que confirmam: o setor de turismo da África do Sul continua a crescer, com um total de chegadas internacionais alcançando 8,92 milhões de chegadas internacionais em 2024, marcando um aumento impressionante de 5,1% em comparação a 2023. O número é 2,3 milhões a mais do que o Brasil registrou em 2024, o que foi um recorde para o país sul-americano.

O continente africano continua a impulsionar a maioria das chegadas na África do Sul, contribuindo com 76% de todos os turistas de janeiro a dezembro de 2024, enquanto o crescimento de outras regiões sinaliza uma recuperação constante.

Embora o setor ainda não tenha se recuperado totalmente aos níveis pré-pandêmicos (2019), ele agora contribui com 8,8% para o PIB e sustenta 1,68 milhão de empregos, de acordo com estimativas do World Travel and Tourism Council (WTTC). Esse momento positivo ressalta a resiliência do setor, apesar das pressões econômicas globais.

“É encorajador ver que, apesar das incertezas econômicas em várias partes do mundo, o setor de turismo global está crescendo. É ainda mais encorajador que nosso país siga a mesma tendência e trajetória”, disse a Ministra do Turismo, Patricia de Lille.

‌



África lidera o caminho

O continente africano continua sendo a maior fonte de turistas para a África do Sul, com 6,8 milhões de chegadas de turistas em 2024, representando 76% do total de chegadas.

‌



• O Zimbábue continua sendo o principal mercado de origem, crescendo 3,6% em comparação a 2023, para 2.183.260 chegadas em 2024.

• Gana registrou um aumento excepcional de 149% em relação a 2023, atingindo 36.656 chegadas em 2024, em grande parte impulsionado pela disponibilidade de transporte aéreo e pela introdução de uma isenção de visto em novembro de 2023.

‌



O Ministro de Lille expressou apreço pelo crescimento contínuo do continente africano, particularmente de Gana.

“O imenso desempenho de Gana pode ser atribuído ao fato de que os viajantes entre Gana e a África do Sul não precisam mais de vistos para viajar entre os dois países. Isso, juntamente com o aumento das iniciativas de marketing direcionadas ao transporte aéreo pelo South African Tourism, cria uma fórmula vencedora para o crescimento do nosso setor”, disse o Ministro de Lille.

O acordo de isenção de visto entre a África do Sul e Gana, implementado em novembro de 2023, desempenhou um papel fundamental na atração de turistas, permitindo viagens de até 90 dias sem visto para fins comerciais ou turísticos.

Fortalecendo o crescimento nas Américas

As chegadas de turistas das Américas tiveram um forte crescimento de 10,9% a partir de 2023, chegando a 505.579 chegadas em 2024.

• Os Estados Unidos continuam sendo o principal mercado da região e o principal mercado externo, com 372.362 turistas, refletindo um aumento de 5,2% de 2023 para 2024.

• O aumento da conectividade aérea direta do Brasil, combinado com melhores esforços de marketing, contribuiu significativamente para um aumento de 94,2% nas chegadas do Brasil de 2023 a 2024, totalizando 49.855 turistas em 2024. A retomada do voo entre São Paulo e Joanesburgo pela LATAM e South African Airways e a criação da rota entre São Paulo e a Cidade do Cabo também contribuíram.

Esse crescimento consistente destaca o apelo da África do Sul entre viajantes de longa distância e a eficácia das parcerias estratégicas com companhias aéreas e comércio.

Mercados europeus mostram dinâmica positiva

As chegadas de turistas da Europa atingiram 1.258.706 em 2024, refletindo um aumento de 1,1% em comparação a 2023.

• O Reino Unido continua sendo o principal mercado europeu de origem, com 349.883 chegadas em 2024, embora esse número tenha sido 1,8% menor que em 2023.

• A Alemanha experimentou um forte crescimento de 4,0%, com 254.992 chegadas em 2024.

• A Holanda está tendo um desempenho melhor que a França e viu um aumento de 0,8%, totalizando 132.422 chegadas em 2024.

Embora o crescimento da Europa seja mais lento em comparação a outras regiões, a região é um alicerce no que diz respeito ao maior número de chegadas de estrangeiros e surgiu como um mercado de forte desempenho, em grande parte devido a campanhas de marketing focadas em mostrar a cultura, o povo e as atrações da África do Sul.

Ásia e Australásia: Crescimento Notável

As chegadas de turistas da Ásia aumentaram 4,2%, com 207.718 turistas registrados em 2024.

• A China teve um aumento de 11,4%, totalizando 41.651 chegadas, impulsionado por promoções direcionadas e aumento da conectividade de voos.

• A Índia registrou 75.541 chegadas, um declínio de 5,3%, principalmente devido a atrasos no processamento de vistos e à ausência de voos diretos.

• A África do Sul viu um crescimento fenomenal de 31,8% em relação ao Japão, atingindo 17.370 chegadas em 2024

• A Austrália também registrou ganhos estáveis, com forte demanda por viagens da região prevista para impulsionar ainda mais o crescimento em 2025.

Desempenho no Oriente Médio: Resultados Mistos

O Oriente Médio viu um declínio de 16,1%, com chegadas totais caindo para 45.602. No entanto, a Arábia Saudita mudou a tendência, aumentando as chegadas em 12,1% para 18.333 chegadas à África do Sul em 2024.

Os Emirados Árabes Unidos contribuíram com 6.717 chegadas à África do Sul em 2024.

Embora o desempenho geral nesta região tenha enfrentado reveses, esforços estratégicos para aumentar a conectividade e aprimorar o envolvimento comercial em outros mercados da região serão cruciais para a recuperação futura.

Cenário competitivo: África do Sul vs. players globais

Entre os principais concorrentes diretos, a África do Sul ocupa o terceiro lugar na contribuição do turismo para o PIB:

O crescimento anual de 5,1% da África do Sul mostra um progresso constante, mas é necessário um investimento mais consistente em conectividade aérea e marketing global para permanecer competitivo.

O Futuro do Turismo: Estratégias para o Crescimento

Para acelerar a recuperação, a África do Sul implementou intervenções estratégicas de marketing e políticas:

• Expansão do transporte aéreo: esforços estão em andamento para restaurar rotas importantes, aumentar parcerias aéreas e melhorar o acesso direto a uma variedade de cidades na África do Sul e o acesso ao globo. Um desenvolvimento importante é que, em 4 de dezembro de 2024, o Gabinete aprovou a Estratégia de Marketing de Desenvolvimento de Rota a ser implementada pelo Departamento de Turismo, Turismo da África do Sul e o setor privado.

• Campanhas de mercado direcionadas: promovendo experiências sul-africanas únicas em mercados importantes como China, Índia e Américas.

• Impulsionando o planejamento de viagens digital e com tecnologia de IA: aprimorando as experiências dos viajantes com plataformas digitais personalizadas.

• Crescimento do turismo sustentável e cultural: capitalizando o ecoturismo, experiências culturais e baseadas no patrimônio.

• Melhoria das medidas de proteção e segurança: Trabalhar com as autoridades policiais e parceiros da indústria para aumentar a confiança dos viajantes e, ao mesmo tempo, garantir a segurança das comunidades locais.

“O setor de turismo é um forte contribuidor para a economia e a criação de empregos. Estamos determinados a continuar com esse ímpeto e aumentar muito mais os números para que possamos aumentar ainda mais nossa contribuição para o crescimento econômico e a criação de empregos. A África do Sul continua atraente e acessível para todos os viajantes aproveitarem e agradecemos a todos os viajantes nacionais e internacionais por explorarem nosso lindo país e contribuírem para o desempenho do setor de turismo”, concluiu o Ministro de Lille.

