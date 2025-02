Agentes de viagem de Minas participam de evento com BH Airport e Azul para promover a nova rota BH – Bariloche Representantes do trade turístico se reúnem em Belo Horizonte para conhecer detalhes da operação e oportunidades do destino Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/02/2025 - 18h12 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Representantes do trade turístico se reúnem em Belo Horizonte Divulgação BH Airport

Com vendas abertas desde a primeira semana de fevereiro, a nova rota direta entre Belo Horizonte e Bariloche, operada pela Azul, já está movimentando o setor de turismo em Minas Gerais. Representantes de 35 agências se reuniram nesta quarta-feira (19) em um almoço para conhecer mais o destino e a operação que tem voos programados para a temporada de inverno, entre junho e agosto deste ano. O evento também contou com a presença de Santiago Muñoz, do Consulado Geral da Argentina em Belo Horizonte.

Durante o almoço, o COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, deu as boas-vindas aos presentes e falou sobre a expectativa positiva da nova rota. “No BH Airport, estamos sempre atentos às demandas do nosso público e essa nova rota atende ao desejo dos viajantes que amam a Argentina, além de fortalecer as relações econômicas entre Minas Gerais e a Argentina e impulsionar a nossa cadeia de turismo. Estamos entusiasmados e preparados para receber os passageiros com uma operação segura, confortável e uma infraestrutura completa”, afirma.

O diretor institucional da Azul, César Grandolfo, lembrou que a inauguração da nova rota é fruto de muito trabalho em conjunto com o BH Airport, que hoje é o segundo hub de conexões da companhia no país. “Lançar voo em Belo Horizonte se tornou muito recorrente para Azul porque essa é uma operação que funciona muito bem para a companhia. E é essa construção a quatro mãos, que inclui uma malha robusta operando muito bem e em amplo crescimento, que nos permite viabilizar uma rota internacional importante como essa para Bariloche”, afirmou.

Os voos para Bariloche acontecerão em aeronaves Airbus A320, que acomodam até 174 passageiros. Ao todo, serão 34 operações, com partidas de Belo Horizonte às quartas-feiras e domingos. Bariloche é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros na temporada de inverno, por sem um local com neve e estações de esquis, além de diversas opções de passeios para curtir as belas paisagens dos lagos andinos.

‌



Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.